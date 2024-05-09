Как чеснок лечит кожу: 4 дерматологических проблемы, от которых избавляет этот овощ

Чеснок – популярный продукт в кулинарии, но на этом его полезные функции не заканчиваются. В народной медицине этот многолетний овощ используют для лечения различных заболеваний, в том числе и дерматологических.

В этой статье OBOZ UA расскажет, как использовать преимущества чеснока при лечении кожных заболеваний.

Чеснок против акне

Чеснок – решает проблему акне, поскольку содержит соединение аллицин, убивающий бактерии, вызывающие воспалительный процесс. Он также выводит вредные токсины и сохраняет кожу здоровой.

Как лечить акне?

Нанесите сок сырого чеснока на участки, пораженные акне, оставьте до высыхания, а затем смойте холодной водой.

Делайте это регулярно, чтобы достигнуть ощутимых результатов.

Масло чеснока против растяжек

Чесночное масло – популярное средство для уменьшения растяжек.

Для этого нужно измельчить чеснок до состояния пасты. Затем нагреть ее и выделить масло. Подождите, пока оно остынет и аккуратно нанесите на растяжки.

Делайте это дважды в день в течение нескольких недель.

Чеснок против угрей

Чеснок содержит полифенолы, контролирующие выделение жира на коже, что предотвращает образование угрей.

Как лечить угри?

Смешайте столовую ложку тертого помидора с половиной столовой ложки тертого чеснока. Нанесите эту маску на лицо, а особенно на Т-зону. Смойте через 10-15 минут.

Применяйте помидорно-чесночную маску дважды в неделю, чтобы полностью избавиться от угрей.

Чеснок лечит псориаз?

Народная медицина утверждает, что противовоспалительные свойства чеснока облегчают симптомы псориаза. Как это работает?

Чтобы снять зуд и уменьшить сыпь, раздавите немного чеснока в теплой воде и примите с ним ванну.

При этом не ждите чудес – чеснок не является средством лечения псориаза, он только облегчает его симптомы.

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