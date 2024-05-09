Как чеснок лечит кожу: 4 дерматологических проблемы, от которых избавляет этот овощ
Чеснок – популярный продукт в кулинарии, но на этом его полезные функции не заканчиваются. В народной медицине этот многолетний овощ используют для лечения различных заболеваний, в том числе и дерматологических.
В этой статье OBOZ UA расскажет, как использовать преимущества чеснока при лечении кожных заболеваний.
Чеснок против акне
Чеснок – решает проблему акне, поскольку содержит соединение аллицин, убивающий бактерии, вызывающие воспалительный процесс. Он также выводит вредные токсины и сохраняет кожу здоровой.
Как лечить акне?
Нанесите сок сырого чеснока на участки, пораженные акне, оставьте до высыхания, а затем смойте холодной водой.
Делайте это регулярно, чтобы достигнуть ощутимых результатов.
Масло чеснока против растяжек
Чесночное масло – популярное средство для уменьшения растяжек.
Для этого нужно измельчить чеснок до состояния пасты. Затем нагреть ее и выделить масло. Подождите, пока оно остынет и аккуратно нанесите на растяжки.
Делайте это дважды в день в течение нескольких недель.
Чеснок против угрей
Чеснок содержит полифенолы, контролирующие выделение жира на коже, что предотвращает образование угрей.
Как лечить угри?
Смешайте столовую ложку тертого помидора с половиной столовой ложки тертого чеснока. Нанесите эту маску на лицо, а особенно на Т-зону. Смойте через 10-15 минут.
Применяйте помидорно-чесночную маску дважды в неделю, чтобы полностью избавиться от угрей.
Чеснок лечит псориаз?
Народная медицина утверждает, что противовоспалительные свойства чеснока облегчают симптомы псориаза. Как это работает?
Чтобы снять зуд и уменьшить сыпь, раздавите немного чеснока в теплой воде и примите с ним ванну.
При этом не ждите чудес – чеснок не является средством лечения псориаза, он только облегчает его симптомы.
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