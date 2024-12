Как чеснок влияет на тело и здоровье человека: о чем говорит наука

Чеснок - это не только вкусная и ярко выраженная приправа, но и полезный для здоровья продукт с давней историей использования в народной медицине. Его регулярное употребление может укрепить иммунитет, улучшить работу сердца и снизить уровень холестерина в крови.

Видео дня

Кроме того, чеснок также обладает противовоспалительными свойствами и способствует защите организма от инфекций. На что еще способен чеснок и кому он особенно необходим, рассказали в Eat This, Not That.

Снижает артериальное давление

Чесночные добавки могут снижать артериальное давление, особенно при гипертонии, благодаря высокому содержанию аллицина. Хотя добавки содержат больше этого активного соединения, однако регулярное употребление свежего чеснока также снижает риск сердечных заболеваний. Добавляйте чеснок в блюда, когда это возможно, чтобы получить его пользу.

Нормализует уровень холестерина

Чеснок полезен для сердечно-сосудистой системы, поскольку помогает снижать артериальное давление, уровень холестерина и триглицеридов в крови. Он также способствует расслаблению сосудов и предотвращает увеличение сердечной мышцы. Добавляйте чеснок в блюда вместе с овощами, рыбой, бобовыми и оливковым маслом, чтобы усилить его пользу. Кроме того, такой подход является частью средиземноморской диеты, которая снижает риск сердечных заболеваний.

Успокаивает зубную боль

Чеснок не только добавляет вкус блюдам, но и может временно помочь при зубной боли. Активное вещество аллицин в составе чеснока, эффективно борется с бактериями, которые вызывают боль. Поэтому, натрите или приложите кусочек свежего чеснока к больному зубу, чтобы уменьшить дискомфорт. Для большего эффекта вы можете разжевать 1-2 зубчика чеснока.

Уменьшает риски некоторых видов рака

Чеснок обладает противоопухолевыми свойствами, особенно при раке желудка, простаты и толстой кишки. Чтобы получить максимум пользы, стоит регулярно включать его в рацион. Один из лучших способов - запечь целую головку с оливковым маслом, чтобы сделать ее мягкой и ароматной. Готовый чеснок можно добавлять в блюда или есть самостоятельно с немного поджаренным хлебом.

Укрепляет иммунную систему

Чеснок может стать вашим естественным помощником благодаря своим противовирусным и антибактериальным свойствам. Он помогает бороться с вирусами, бактериями и грибками, а также уменьшает симптомы простуды и гриппа. Кроме того, регулярное употребление или добавки с экстрактом чеснока могут даже предотвратить заболевание.

Провоцирует расстройства пищеварения

Несмотря на существенные преимущества чеснока, его все же следует употреблять в умеренном количестве. Это позволит избежать проблем с пищеварением, таких как вздутие или расстройство желудка. Если после большого количества блюд с большим содержанием чеснока вы чувствовали дискомфорт, попробуйте уменьшить порции.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как употребление лука влияет на тело и организм.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.