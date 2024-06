Как есть макароны и не набирать вес: вкусные советы диетологов

Макароны являются одним из самых любимых блюд многих людей по всему миру. Но употребление пасты каждый день может иметь свои недостатки, а именно увеличение веса.

И опасность не в том, что макароны по своей сути добавляют дополнительных сантиметров на талии, а в том, что мы едим слишком много макарон. В среднем почти в пять раз больше рекомендуемого размера порции говорится в материале издания Eat This Not That .

Совместите их с гарниром к салату

Диетологи говорят о том, что именно то, что вы едите вместе с макаронами, может оказать значительное влияние на эффект похудения. Например, употребление овощей перед крахмалистой пищей, например макароны, может снизить уровень сахара в крови после еды и повысить насыщение. В то же время, употребление гарнира с сырой морковью и некоторыми другими вашими любимыми овощами может помочь утолить голод после еды, что может помочь вам потреблять меньше калорий, и способствовать снижению веса. В то же время, немного жира может помочь организму усвоить питательные вещества, которые борются с раком и полезны для сердца.

Поменяйте свои макароны

Если вы потребляете изысканные белые сорта макарон, следует знать, что этот тип почти полностью лишен клетчатки и белка, двух жизненно важных питательных веществ для похудения. Чтобы повысить количество клетчатки, наполняющей живот, и белка, утоляющего голод, в вашей пище, выбирайте лапшу на основе фасоли. Кроме того, перейдите на цельнозерновую пасту, которая не только насыщает вас больше, чем рафинированные продукты, но также снижает артериальное давление и снижает риск хронических заболеваний, таких как диабет 2 типа и сердечные заболевания.

Сократите углеводы

Известно, что макароны содержат много углеводов – 70 граммов на чашку. И, естественно, это также означает, что этот продукт содержит много калорий – 352 на чашку. Поэтому следует сократить потребление углеводов и калорий, перейдя на овощи с низким содержанием углеводов. Спирализуйте цуккини, морковь или тыкву, чтобы приготовить спагетти с низким содержанием углеводов и низкокалорийными блюдами.

Chill Out

Учитывайте еще один лайфхак, ведь когда вы охлаждаете макароны, снижение температуры изменяет их химическую структуру на так называемый "стойкий крахмал", который может помочь снизить гликемический ответ вашего организма (помогая вам дольше ощущать сытость). Кроме того, исследование питания и метаболизма показало, что эти стойкие крахмалы могут способствовать окислению жира, поэтому просто съешьте холодную пасту.

Максимум овощей

Когда вы нацелились на тарелку с пастой, подумайте о добавлении овощей в свое блюдо. Те, кто употребляет в пищу основные блюда с овощами, потребляют на 350 калорий ежедневно меньше, чем те, кто ест их в качестве гарнира. Ведь овощи увеличивают количество сытной клетчатки на вашей тарелке, а также прибавляют массу. Результат: вы, скорее всего, будете чувствовать себя довольными, потребляя меньше калорий.

Используйте сыр как гарнир

В то же время, диетологи не советуют смешивать сыр прямо с пастой и соусом. Ведь большая часть творога, добавленного перед процессом приготовления, скорее всего, растает в глубине блюда, став почти незаметным. Как следствие, вы, скорее всего, добавите еще больше к своей порции. Чтобы оздоровить ужин, посыпьте блюдо сыром только после того, как оно будет на тарелке. Это гарантирует, что вы получите немного сыра в каждом куске, не употребляя при этом дополнительных "невидимых" сырных калорий.

Поменяйте свое мясо

Обращайте внимание на рецепты, по которым вы готовите макароны, ведь спагетти карбонара обычно требуют толсто нарезанного бекона, содержащего около 70 калорий и 6 граммов жира в двух кусочках. Используя такое же количество прошутто вместо него, вы можете сэкономить 40 калорий и 2 грамма вредного для сердца жира. Хотя это может показаться небольшим, экономия может быть гораздо больше, чем это в зависимости от размера вашей порции.

Переосмыслите свой красный соус

Следует учитывать, что многие консервированные сорта соусов наполнены лишними калориями, кучей соли и чайными ложками добавленного сахара — а не питательными веществами. Однако, если у вас мало времени или вы не очень искусны на кухне, выберите один из любимых сортов в бутылках. Тем самым вы обязательно избавитесь от лишнего сахара, калорий и соли, что вредит кровеносным сосудам.

Смените свой жир

Следует задуматься над тем, чтобы приготовить сливочный соус, смешав в кухонном комбайне со следующими ингредиентами – авокадо, базилик, чеснок, оливковое масло, соль, перец и лимонный сок. Хотя этот соус также насыщен жирами, они полезны для сердца и могут помочь снизить уровень холестерина и триглицеридов. Авокадо также может унять чувство голода и сжечь жир на животе, что является отличным дополнением, если вы пытаетесь похудеть.

Воспринимайте макароны как гарнир

Полезно также поступить именно как итальянцы и делать пасту только одним блюдом на ужин, а не главным событием, ведь выбор полностью углеводной пищи просто настроит вас на увеличение веса. Также пища с высоким содержанием углеводов может привести к тому, что ваше тело задерживает воду, вызывая вздутие живота и увеличение веса.

Добавить тепло

Вы можете легко сделать домашнюю версию соуса, которая будет полезна здоровью. Также попытайтесь посыпать тарелку хлопьями красного перца чили. Добавление специй в блюда является одним из 55 лучших способов ускорить ваш метаболизм.

