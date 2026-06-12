Как избавиться от отеков ног летом: пять простых правил

В жаркое время года многие люди сталкиваются с отеками ног и лодыжек, что является довольно распространенной проблемой. Медики объясняют это скоплением жидкости в нижних частях тела, при этом с возрастом риск появления таких симптомов возрастает.

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Среди основных причин – чрезмерное потребление соли, жара, алкоголь, а также длительное пребывание в стоячем положении. OBOZ.UA рассказывает о пяти простых правилах, чтобы избавиться от отеков ног летом

Специалисты отмечают, что, помимо вышеупомянутых причин, на отеки ног также могут влиять некоторые лекарственные препараты, в частности антидепрессанты, стероиды, гормональные средства и отдельные препараты от давления.

В большинстве случаев проблема не представляет опасности, однако существуют симптомы, требующие консультации врача. В частности, тревогу должны вызывать отек только одной ноги, внезапное ухудшение состояния или сопутствующая боль, покраснение, повышение температуры или одышка.

Как бороться с отеками ног

Для уменьшения отеков в быту медики советуют несколько простых шагов.

Уменьшить потребление соли

Специалисты советуют ограничить количество соли в рационе, поскольку натрий способствует задержке жидкости в организме. Для этого стоит меньше подсаливать блюда и внимательно читать этикетки продуктов, чтобы избежать избытка натрия.

Поднимать ноги для уменьшения отеков

Эффективным способом является поднятие ног выше уровня сердца во время отдыха. Такая позиция помогает улучшить отток жидкости и уменьшить отечность, также полезно класть подушку под ноги во время сна.

Использование компрессионных чулков

Врачи рекомендуют носить компрессионные чулки, особенно людям с венозной недостаточностью. Они создают давление на сосуды ног, в частности, улучшают кровообращение и способствуют возврату крови к сердцу.

Физическая активность для профилактики

Регулярное движение помогает уменьшить отеки и улучшить кровообращение. Полезны ходьба, легкие упражнения для лодыжек и растяжка, которые стимулируют кровообращение.

Уход за кожей ног

Особое внимание следует уделять состоянию кожи, ведь длительный отек может приводить к осложнениям. Использование увлажняющих средств помогает предотвратить сухость, трещины и возможные инфекции.

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