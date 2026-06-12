Как избавиться от отеков ног летом: пять простых правил
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
В жаркое время года многие люди сталкиваются с отеками ног и лодыжек, что является довольно распространенной проблемой. Медики объясняют это скоплением жидкости в нижних частях тела, при этом с возрастом риск появления таких симптомов возрастает.
Среди основных причин – чрезмерное потребление соли, жара, алкоголь, а также длительное пребывание в стоячем положении. OBOZ.UA рассказывает о пяти простых правилах, чтобы избавиться от отеков ног летом
Специалисты отмечают, что, помимо вышеупомянутых причин, на отеки ног также могут влиять некоторые лекарственные препараты, в частности антидепрессанты, стероиды, гормональные средства и отдельные препараты от давления.
В большинстве случаев проблема не представляет опасности, однако существуют симптомы, требующие консультации врача. В частности, тревогу должны вызывать отек только одной ноги, внезапное ухудшение состояния или сопутствующая боль, покраснение, повышение температуры или одышка.
Как бороться с отеками ног
Для уменьшения отеков в быту медики советуют несколько простых шагов.
Уменьшить потребление соли
Специалисты советуют ограничить количество соли в рационе, поскольку натрий способствует задержке жидкости в организме. Для этого стоит меньше подсаливать блюда и внимательно читать этикетки продуктов, чтобы избежать избытка натрия.
Поднимать ноги для уменьшения отеков
Эффективным способом является поднятие ног выше уровня сердца во время отдыха. Такая позиция помогает улучшить отток жидкости и уменьшить отечность, также полезно класть подушку под ноги во время сна.
Использование компрессионных чулков
Врачи рекомендуют носить компрессионные чулки, особенно людям с венозной недостаточностью. Они создают давление на сосуды ног, в частности, улучшают кровообращение и способствуют возврату крови к сердцу.
Физическая активность для профилактики
Регулярное движение помогает уменьшить отеки и улучшить кровообращение. Полезны ходьба, легкие упражнения для лодыжек и растяжка, которые стимулируют кровообращение.
Уход за кожей ног
Особое внимание следует уделять состоянию кожи, ведь длительный отек может приводить к осложнениям. Использование увлажняющих средств помогает предотвратить сухость, трещины и возможные инфекции.
Ранее OBOZ.UA писал, что едят люди, которые живут дольше всех в мире.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.