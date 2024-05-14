Как избавиться от перхоти в домашних условиях: 5 интересных методов

Лупа может быть постоянной проблемой, вызывающей зуд, шелушение и жирность волос.

Хотя существуют различные средства для лечения, News Bytes рассказал, что вы также можете попробовать некоторые эффективные домашние средства для облегчения этого состояния.

Ним

Листья нему широко используются в индийских домашних средствах благодаря своим антибактериальным и противогрибковым свойствам. Чтобы приготовить разбавленный раствор, отварите несколько листиков в воде. Нанесите смесь на кожу головы и тщательно вымойте волосы.

Алое вера

Гель алоэ вера не только успокаивает раздражение кожи, но и увлажняет ее, уменьшает шелушение и борется с перхотью. Нанесите большое количество геля на кожу головы и оставьте примерно на 30 минут, затем смойте его мягким шампунем.

Масло чайного дерева

Масло чайного дерева известно своими противовоспалительными свойствами и эффективностью против грибковых инфекций, что делает его пригодным для лечения перхоти, вызванной себорейным дерматитом. Добавьте 5-10 капель в свой обычный шампунь или смешайте ее с маслом для массажа кожи головы.

Лимон

Лимонный сок является популярным домашним средством от перхоти благодаря своей кислотной природе, помогающей сбалансировать уровень рН сухой кожи головы. Регулярный массаж двумя столовыми ложками лимонного сока может помочь снизить перхоть.

Семена пажитника

Семена пажитника используются для решения проблем, связанных с волосами, включая перхоть. Начните с замачивания семян в воде на ночь.

Утром разомните семена, чтобы получить пасту, и добавьте к ней лимонный сок. Нанесите пасту на кожу головы и оставьте на 30 минут до мытья.

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