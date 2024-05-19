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Как избавиться от угрей: 4 эффективных средства для лечения кожи в домашних условиях

Елена Кравченко
Новости медицины
1 минута
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Как избавиться от угрей: 4 эффективных средства для лечения кожи в домашних условиях

Когда поры на коже закупориваются и закрываются, это называется белой головкой.  А если верх остается открытым, образуется угри.

В любом случае это плохо выглядит, поэтому люди удаляют их в косметических салонах.  А что делать тем, у кого на салоны нет времени и средств?

Вот несколько домашних средств от OBOZ. UA, которые помогут вам избавиться от любых угрей.

Скраб из кокосового масла и кофе

Смешайте 1/2 чашки теплого кокосового масла с 1/2 чашки свежей кофейной гущи. Используйте немного этой смеси для легкого массажа лица круговыми движениями.

После этого оставьте смесь на лице на 5 минут. Затем тщательно смойте ее холодной водой. Повторяйте процедуру раз в неделю.

Губка из лимона, меда и тростникового сахара 

Разрежьте лимон пополам и полейте его медом, чтобы покрыть всю поверхность. На половинку лимона насыпьте две щепотки сахара (лучше тростникового). Круговыми движениями помассируйте проблемные участки этой натуральной "мочалкой".

Делайте эту процедуру раз в неделю.

Маска из овсянки, меда, йогурта и оливкового масла

Смешайте в кухонном комбайне 1/4 стакана овсянки, 2 чайные ложки йогурта, 2 чайные ложки меда и 2 чайные ложки оливкового масла. 

Нанесите смесь на лицо круговыми движениями. Затем смойте теплой водой. Если из-за скраба кожа чешется, оставьте смесь на 5 минут.

Делайте такую процедуру раз в неделю.

Как избавиться от угрей: 4 эффективных средства для лечения кожи в домашних условиях

Алоэ вера и лимон 

Извлеките немного сока алоэ вера из растения. Смешайте его с лимонным соком, чтобы получилась бледно-зеленая смесь. Нанесите ее на пораженные участки. Подержите 7-10 минут и смойте.

Этот пакет полезен из-за очищающих и антимикробных свойств алоэ вера и лимона, и эффективен при удалении белых угрей.

Мед

Возьмите ватный диск и нанесите на него немного меда.

Смажьте им угри и смойте через 20 минут. Повторяйте эту процедуру 3-4 раза в неделю до достижения ощутимого результата.

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская