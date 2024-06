Как избавиться от живота в 50 лет: доступны рекомендации от тренера

С возрастом терять жир становится труднее из-за уменьшения активности и недостаточного внимания к собственному питанию. Если вам не удается поддерживать физическую форму и мышечную массу в 30-40 лет, это замедляет метаболизм и приводит к увеличению веса.

Зная об этих тонкостях, стоит уже сегодня сделать свое здоровье приоритетом, ведь начинать никогда не поздно. В Eat This, Not That! рассказали, какие тренировки всего за 10 минут в день способны запустить организм сжигать жиры.

Пуловер и подъемник для ног

Лягте на спину, держа гантель перед собой на вытянутых руках. Держите пресс напряженным, опустите ноги, а затем поднимите их назад, тяните гантель за голову, пока она не коснется земли. С помощью корпуса верните гантель в исходное положение и выполните 10 повторений.

Рассечение гантелей полустоя на коленях

Встаньте на колени, держа гантель обеими руками. Держите грудь высоко, пресс напряженным, а гантель опустите к ноге. Поднимите гантель по диагонали над головой, напрягая косые мышцы и опустите ее обратно. Выполните 10 повторений на каждую сторону.

Приседания с гантелями

Возьмите гантель в руки, держа ее перед собой. Отведите бедра назад и приседайте, пока бедра не станут параллельными к полу. Отталкивайтесь пятками, чтобы подняться, активируя квадрицепсы и ягодицы. Сделайте 10-12 повторений.

Отжимания с разведением рук

Примите упор лежа, руки на ширине плеч, спина прямая. Опуститесь вниз, держа тело в прямой линии. Отталкивайтесь руками, разгибая локти, до исходного положения. Сделайте 10-15 повторений.

Гребля гантелей

Встаньте боком к скамье, уперевшись рукой и коленом в ее поверхность. Возьмите гантель в другую руку и опустите ее вниз. Подтяните гантель к бедру, сжимая мышцы спины. Опустите гантель вниз и повторите. Сделайте 10 повторений на каждую руку.

