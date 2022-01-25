Как компания Pfizer заработала свой первый капитал
А вы знали, как компания Файзер заработала свой первый капитал?
Вы ищете секрет долголетия Европейцев?
Какую связь имеет бехеровка, абсент, егермейстер, кампари, женепи и противопаразитарные препараты?
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Чому коли ми відвідуємо Альпи взимку чи літом ми бачимо дідусів та бабусь, які у 80 років спокійно катаються на лижах на льодовиках?
Чи вони ведуть здоровий спосіб життя? Не палять? Не їдять м‘яса?
Вони вегани? Практикують щодня йогу і медитації? Бігають марафони? Не п‘ють кави і вина? Мають кращі гени ніж ми?
Ні все ймовірно є набагато простішим...
Почнемо з того, що вони їдять все і стейки також, п‘ють вино, палять(правда не багато), не займаються медитацією, ведуть нормальний спосіб життя, а деколи достатньо багато працюють.
В чому ж може бути секрет?
Почнемо з історії одного з фармгігантів, назву якого ви чули через такі відомі ліки як віагра, зитромакс, дифлюкан, ну і звичайно ж вакцини від коронавірусу.
А чи хтось чув про препарат сантонін?
Думаю, що більшість сучасних медиків ні, а немедики думаю ніколи про нього не чули.
Ось тут починається моє невеличке розслідування/
Цікава історія компанії Файзер.
Виявляється, що перші найбільші прибутки в США компанія отримала від продажу льодяників, які мали протипаразитарну дію.
Препарат називався сантонін, діючою речовиною був артемізин, екстракт з рослини яка нам давно відома з якої чехи продукують свій відомий напій Бехеровку, французи популярний дигестив Женепі, думаю вона теж входить до складу відомого засекреченого Єгер Майстера і само собою до складу абсенту, кампарі, бітнера, унікума.
Ви напевно вже здогадались про яку рослину йде мова?
Ні.
Ну добре привідкриємо таємницю рослини, яку усі компанії використовували для покращення травлення, а в 2015 році з китайський фармаколог отримав нобелівську премію за винахід екстрактів цієї рослини, які ефективно знищували паразитоз, який вбиває найбільше людей на земній кулі - малярійний плазмодій.
Компанія Файзер використовувала сантонін в льодяниках для лікування аскаридозу.
Препарат продавався у всьому світі, а Японія закупляли діючу речовину і в невеликих дозах додавала до харчових продуктів та тоніків, для профілактики гельмінтозів.
Далі з появою нових препаратів 1965 рік поява пірантелу, 1971 мебендазолу та 1975 рік альбендазолу препарат сантонін визнається дуже токсичним і практично зникає з продажу.
Цікаво, яка була альтернатива до появи сучасних препаратів у лікуванні паразитозів.
Цікавою є і історія метронідазолу, який доречі зараз успішно продає Файзер під назвою флагіл, який теж знищує протозойні інфекції (відомий усім лямбліоз). У цього препарату випадково була виявлена антибактерійна дія, доречі нобелівський лауреат, який довів роль гелікобактер пілорі у розвитку гастриту, теж вживав для лікування цієї інфекції саме метронідазол.
Не буду заводити вас у лабіринт фактів/
Якщо простіше пояснити все що описано вище може напрошуватись простий висновок!
Полин був давно відомий і широко застосовувався як засіб, який покращував загальний стан організму, а також травлення.
Також він давно застосовувався у народній медицині різних країн, як протипаразитарний препарат.
Цікавим є той факт, що він теоретично може впливати не тільки на великих паразитів, а навіть на паразити, які розмножуються в клітинах, а саме для лікування малярії.
Які його інші дії ми насправді не знаємо, але теоретично знищуючи паразитози в кишківнику він таки може ймовірно покращувати травлення.
Тому напрошується висновок, що вживання дижестивів у невеликій кількості щодня може покращити, якість життя і подовжити його у європейців, які проживають в Альпах.
Можливо це один з секретів довгожителів/
Звичайно, що не всі будуть і хочуть вживати алкоголь, тому ймовірно наші предки вживали полин у вигляді чаїв, можливо разом з іншими рослинами.
Ось таке маленьке розслідування, яке можливо не має жодного сенсу, а для когось буде цікавим і корисним.
P.S. А можливо вони живуть довше через гарні краєвиди і чисте повітря?
Або через гарний настрій і спокій?
Які Ваші думки?
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