А вы знали, как компания Файзер заработала свой первый капитал?

Вы ищете секрет долголетия Европейцев?

Какую связь имеет бехеровка, абсент, егермейстер, кампари, женепи и противопаразитарные препараты?

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Чому коли ми відвідуємо Альпи взимку чи літом ми бачимо дідусів та бабусь, які у 80 років спокійно катаються на лижах на льодовиках?

Чи вони ведуть здоровий спосіб життя? Не палять? Не їдять м‘яса?

Вони вегани? Практикують щодня йогу і медитації? Бігають марафони? Не п‘ють кави і вина? Мають кращі гени ніж ми?

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Ні все ймовірно є набагато простішим...

Почнемо з того, що вони їдять все і стейки також, п‘ють вино, палять(правда не багато), не займаються медитацією, ведуть нормальний спосіб життя, а деколи достатньо багато працюють.

В чому ж може бути секрет?

Почнемо з історії одного з фармгігантів, назву якого ви чули через такі відомі ліки як віагра, зитромакс, дифлюкан, ну і звичайно ж вакцини від коронавірусу.

А чи хтось чув про препарат сантонін?

Думаю, що більшість сучасних медиків ні, а немедики думаю ніколи про нього не чули.

Ось тут починається моє невеличке розслідування/

Цікава історія компанії Файзер.

Виявляється, що перші найбільші прибутки в США компанія отримала від продажу льодяників, які мали протипаразитарну дію.

Препарат називався сантонін, діючою речовиною був артемізин, екстракт з рослини яка нам давно відома з якої чехи продукують свій відомий напій Бехеровку, французи популярний дигестив Женепі, думаю вона теж входить до складу відомого засекреченого Єгер Майстера і само собою до складу абсенту, кампарі, бітнера, унікума.

Ви напевно вже здогадались про яку рослину йде мова?

Ні.

Ну добре привідкриємо таємницю рослини, яку усі компанії використовували для покращення травлення, а в 2015 році з китайський фармаколог отримав нобелівську премію за винахід екстрактів цієї рослини, які ефективно знищували паразитоз, який вбиває найбільше людей на земній кулі - малярійний плазмодій.

Компанія Файзер використовувала сантонін в льодяниках для лікування аскаридозу.

Препарат продавався у всьому світі, а Японія закупляли діючу речовину і в невеликих дозах додавала до харчових продуктів та тоніків, для профілактики гельмінтозів.

Далі з появою нових препаратів 1965 рік поява пірантелу, 1971 мебендазолу та 1975 рік альбендазолу препарат сантонін визнається дуже токсичним і практично зникає з продажу.

Цікаво, яка була альтернатива до появи сучасних препаратів у лікуванні паразитозів.

Цікавою є і історія метронідазолу, який доречі зараз успішно продає Файзер під назвою флагіл, який теж знищує протозойні інфекції (відомий усім лямбліоз). У цього препарату випадково була виявлена антибактерійна дія, доречі нобелівський лауреат, який довів роль гелікобактер пілорі у розвитку гастриту, теж вживав для лікування цієї інфекції саме метронідазол.

Не буду заводити вас у лабіринт фактів/

Якщо простіше пояснити все що описано вище може напрошуватись простий висновок!

Полин був давно відомий і широко застосовувався як засіб, який покращував загальний стан організму, а також травлення.

Також він давно застосовувався у народній медицині різних країн, як протипаразитарний препарат.

Цікавим є той факт, що він теоретично може впливати не тільки на великих паразитів, а навіть на паразити, які розмножуються в клітинах, а саме для лікування малярії.

Які його інші дії ми насправді не знаємо, але теоретично знищуючи паразитози в кишківнику він таки може ймовірно покращувати травлення.

Тому напрошується висновок, що вживання дижестивів у невеликій кількості щодня може покращити, якість життя і подовжити його у європейців, які проживають в Альпах.

Можливо це один з секретів довгожителів/

Звичайно, що не всі будуть і хочуть вживати алкоголь, тому ймовірно наші предки вживали полин у вигляді чаїв, можливо разом з іншими рослинами.

Ось таке маленьке розслідування, яке можливо не має жодного сенсу, а для когось буде цікавим і корисним.

P.S. А можливо вони живуть довше через гарні краєвиди і чисте повітря?

Або через гарний настрій і спокій?

Які Ваші думки?