Как контролировать кровяное давление: полезные советы для предотвращения гипертонии

За последнее время наблюдается повышение уровня людей, страдающих гипертонией. Опасность в том, что это заболевание является фактором риска двух основных причин смерти взрослых — сердечных заболеваний и инсульта.

Нередко бывает так, что человек может ходить с высоким артериальным давлением, даже не подозревая об этом, пишет Eat This Not That . Специалисты предупреждают о том, что высокое кровяное давление часто называют "тихим убийцей", потому что большинство людей, у которых оно есть, не имеют никаких симптомов, поэтому следует учитывать несколько безвредных способов, с помощью которых вы можете контролировать кровяное давление.

Проверка АД

Начинать следует с самого главного – проверки своего АД, ведь только так вы узнаете, есть ли потенциальная проблема. По данным исследований, миллионы людей просто не знают, что имеют гипертонию, и потому не изменяют образ жизни и не принимают лекарства, чтобы контролировать ее. Для получения более точных показателей рекомендуется проводить два или более измерений за два или более раз и усреднять их, ведь показатели АД могут сильно отличаться.

Контроль АД

Даже если вы проверили свое АД, вы можете не знать, что означают показатели, например, 130/90. Например, определенные показатели означают, что у вас может быть повышенное АД и теперь есть повод обратиться к врачу. Верхнее число обозначает систолическое давление, давление в кровеносных сосудах, когда ваше сердце бьется. Нижняя или диастолическая цифра означает давление, когда сердце расслабляется и наполняется кровью. Официальные рекомендации утверждают, что нормальное артериальное давление – ниже 120/80.

Вы делаете вещи, которые дают вам неправильные цифры

Специалисты советуют не совершать ошибок, которые могут легко повлечь за собой искусственное повышение артериального давления. Нервность перед походом к врачу может повысить ваше давление. Вы сутулились или сидите на диване – плохая осанка во время теста может исказить результаты. Вы скрестите ноги, что может сжать большие вены на ногах и повысить артериальное давление. Вы разговариваете с медсестрой, которая проверяет ваше давление, ведь разговор действительно может повысить ваше давление. Многие кофе тоже повышают артериальное давление!

Вы недостаточно ходите в туалет

Медики убедительно доказывают, что АД повышается, когда ваш мочевой пузырь наполняется. Это одна из причин, почему вам следует опорожнить мочевой пузырь перед измерением артериального давления, чтобы получить самые точные показатели.

Вы едите вечером

Диетологи советуют употреблять большую часть калорий перед обедом. Ведь прием пищи поздно вечером может повлечь за собой высокое кровяное давление, но даже большой ужин вечером также может это сделать. Потребление 30% или более дневных калорий после 18:00 связано с повышением риска развития гипертонии на 23%.

Проблемы со сном

Общеизвестно, что кровяное давление снижается более чем на 10% во время сна. Если ваше АД не падает ночью, вы считаетесь человеком, который не страдает от снижения давления, и у вас есть больший риск сердечно-сосудистых заболеваний. Причиной падения АД могут быть проблемы со сном, положение во время сна, прием лекарств, курение и недостаточная физическая активность.

Вы не используете зубную нить

Специалисты отмечают, что использование зубной нити предотвращает пародонтоз (заболевание десен), которое связано с высоким кровяным давлением. Проведенные исследования связывают умеренное заболевание десен с увеличением риска гипертонии на 22%, тогда как тяжелый периодонтит был связан с повышением высокого риска кровяного давления на 49%. Кроме того, среднее систолическое АД бывает выше у исследуемых пациентов с заболеваниями десен.

Вы нечасто выходите на улицу

Если вы на днях не выходите на улицу, это может повысить ваше АД или ухудшить существующую гипертонию. Это объясняется тем, что нехватка солнечного света повышает АД. Воздействие ультрафиолетового солнечного света связано со снижением систолического артериального давления. Новые исследования показывают, что половина сезонных колебаний АД не зависит от температуры. Это связано только с ультрафиолетовым излучением.

Вы не пьете достаточно воды

Следует не забывать о том, что обезвоживание также может повысить АД, а острая потеря жидкости организмом (гипогидратация) из-за потоотделения может нарушить правильную функцию внутренней оболочки кровеносных сосудов, эндотелия, нарушая регуляцию АД. Даже легкое обезвоживание может сгущать кровь и препятствовать кровотоку и повышать АД.

Вы пьете пиво каждый день или много в выходные

Для любителей пива следует не забывать, что обильное употребление алкоголя может повысить артериальное давление. При этом даже умеренное потребление алкоголя – от семи до 13 напитков в неделю – существенно повышает риск гипертонии. По сравнению с людьми, которые никогда не пили, умеренно пьющие имеют на 53% больше шансов иметь гипертонию 1 стадии и вдвое чаще иметь 2 стадию, тогда как люди сильно пьющие (более 14 напитков в неделю) , имели на 69% больше шансов иметь 1 стадию гипертонии и в 2,4 раза чаще иметь 2 стадию.

Вы принимаете Ибупрофен каждый день

Контролируйте потребление лекарственных препаратов, ведь безрецептурные нестероидные противовоспалительные препараты (ибупрофен и напроксен), уменьшают боль и воспаление, но они также могут вызвать повышение АД. Эти препараты заставляют организм задерживать жидкость и натрий, и они могут влиять на функцию почек, повышая артериальное давление. Поэтому Ацетаминофен, активный ингредиент тайленола, может быть предпочтительным вариантом для снятия боли, поскольку он не повышает АД. Врачи также считают, что аспирин, другой НПВП более безопасен для людей с высоким давлением.

Вы простудились

В то же время необходимо также осторожничать при использовании противовоспалительного средства, ведь противоотечные средства действуют, сужая кровеносные сосуды в носу, делая их менее отечными. Проблема в том, что сужение кровеносных сосудов затрудняет протекание крови через них, что повышает артериальное давление. Не следует забывать, что определенные препараты и добавки также могут повышать артериальное давление или снижать эффективность лекарства, которое вы принимаете для контроля.

Вы не спите допоздна

Результаты исследований показывают, что даже одна плохая ночь может привести к резкому повышению АД ночью и на следующий день. Ведь у тех, кто плохо спит, повышается артериальное давление во время беспокойной ночи и более высокие показатели систолического артериального давления на следующий день.

Употребление пищи, наполненной натрием

Пища из фаст-фудов слишком переполнена солью, поэтому натрий заставляет организм задерживать жидкость, что приводит к повышению кровяного давления. Диетологи советуют потреблять не более 2300 миллиграмм натрия в день для здоровья сердца. Однако есть дома не менее рискованно, если вы едите обработанные и упакованные продукты. Многие замороженные обеды обеспечивают более 700 миллиграммов натрия на порцию, а консервированные супы обычно весят от 600 до 800 миллиграммов. А домашний бутерброд с парой ломтиков мяса и сыром может быть равен 1000 мг натрия.

