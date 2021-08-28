Как купить лекарства в аптеках, а не их заменители: на что обратить внимание

Сегодня в Украине в некоторых аптечных сетях потребители могут приобрести вместо известных лекарственных препаратов заменители, а именно БАДы, к которым требования относительно цикла исследований перед запуском в массовое производство отсутствуют, а требования к регистрации значительно ниже, чем в лекарственных средств, на что уже обратил внимание АМКУ.

Например, люди приходят за общеизвестными и популярными препаратами, такими как энтеросорбент нового поколения Атоксил, лекарственным средством с проверенной клинической эффективностью и безопасностью, который вот уже 16 лет применяется и имеет отличную репутацию, а им предлагают БАДы- "заменители" с неизвестной эффективностью, которые, кроме того, не имеют доказательного лечебного результата. Иногда потребителей даже отговаривают в приобретении лекарств известных брендов, аргументируя что препаратов нет, или они забронированы, в пользу заменителей, потому что так коммерчески выгоднее. Представьте ситуацию, когда вы отравились, или, например, ребенок, а купленное средство, так называемый "заменитель" БАД, не работает, и вы не можете предоставить полноценную помощь.

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Как сообщил Антимонопольный комитет Украины, в ведомство поступают многочисленные обращения от субъектов хозяйствования о необходимости прекращения практики реализации препаратов, содержащих в своем составе активные фармацевтические ингредиенты, под видом "диетических добавок".

В чем риски заменителей?

Во-первых, поскольку это не лекарства, они не имеют гарантированного лечебного эффекта.

Во-вторых, не предоставив необходимого действия, они вполне могут навредить, как прямо, так и косвенно – теряется время, и в некоторых случаях последствия для здоровья могут быть серьезными.

Именно БАД (диетическая добавка) – это пищевой продукт, который потребляется в небольших определенных количествах дополнительно к обычному пищевому рациону, который является концентрированным источником питательных веществ. Они могут быть как опасными, так и полезными в зависимости от ситуации и дозировки. Специалисты не устают повторять, что БАДы следует принимать только после консультации врачей.

Важно понимать, что такое лекарственное средство, а – его заменитель.

Советы, как не ошибиться при выборе препаратов:

покупайте проверенные временем препараты известных брендов;

не меняйте препараты, если их положительное действие на организм уже подтверждено собственным опытом и врачом не назначены другие лекарства;