Как лечить лихорадку в домашних условиях

Когда температура тела повышается выше 37°C, это состояние называется лихорадкой, что свидетельствует о борьбе иммунной системы с инфекцией. В этом случае следует обратиться к врачу и принять соответствующие медикаменты.

Однако, если у вас нет лекарств и сил, чтобы пойти в аптеку, вы можете попробовать некоторые из этих вариантов. Тем не менее, если у вас нет лекарств и сил, чтобы пойти в аптеку, вы можете попробовать некоторые из этих вариантов. Как сбить лихорадку в домашних условиях, узнавали в OBOZ.UA.

Увлажнение

Пейте как можно больше воды. Это позволит организму быстрее охладиться и снизить температуру. Кроме обычной воды можно пить имбирный зеленый чай из, особенно полезный во время лихорадки.

Влажный компресс

Влажные компрессы улучшают самочувствие и помогают бороться с повышенной температурой тела. Если вы начинаете ощущать сильный жар, приложите прохладный компресс ко лбу, запястью и икрам, не закрывая остальное тело и периодически меняя их на новые.

Здоровая еда

При повышенной температуре обычно аппетит исчезает, однако это не означает, что вам не нужно есть. Употребление здоровой и легкоусвояемой пищи важно для обеспечения организма энергией и питательными веществами для борьбы с инфекцией. Для этого подходит куриный бульон, овощное рагу и обычная яичница.

Специи

Семена кориандра с водой способны мгновенно повысить иммунную систему благодаря антибиотической природе семян. Также, помочь может чашка воды с измельченным чесноком или обычная рисовая вода.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, как естественным образом сбить высокую температуру.

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