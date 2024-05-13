Как массаж лица поможет восстановить кожу и вернуть ей молодость

Очищение и увлажнение являются важными этапами ухода за кожей лица. Однако, кроме уходовых средств большое значение для кожи имеет массаж, который стимулирует восстановительные процессы и возвращает коже сияние.

Кроме того, хороший массаж может помочь подтянуть кожу, корректировать ее пропорции и способствовать омоложению. На что еще способен массаж и почему его стоит добавить в ежедневный ритуал, узнавали в OBOZ.UA.

Необходимость

Массаж способен улучшать кровообращение, возвращая лицу свежесть и упругость. Кроме того, как и другие мышцы тела, лицевые мышцы также нуждаются в тренировке. Именно массаж может подтянуть и держать мышцы в тонусе, корректируя черты лица и пропорции.

Техники

Существует несколько техник и видов массажа для омоложения, которые можно делать самостоятельно у себя дома с помощью специального валика или просто руками. Однако, если существует более серьезная проблема с кожей лица, то она решается только с помощью соответствующего специалиста, который практикует лимфодренажный, лечебный, точечный и массаж шиацу.

Преимущества

Правильный массаж может ликвидировать следы от прыщей и шрамов, а также улучшить кровообращение, предотвращая старение кожи. Также, массаж может уменьшить давление в синусовых пазухах. Для этого достаточно помассировать область над бровями, двигаясь к вискам одним или двумя пальцами.

Рекомендации для домашнего массажа

Сначала следует тщательно вымыть руки и умыть лицо. Далее, возьмите любимую сыворотку или масло, нанесите средство на кончики пальцев и осторожно помассируйте каждую часть лица круговыми движениями. Обратите внимание, что для каждой области нужно задействовать одинаковую силу, не травмируя лицо.

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