Как начать меньше есть сахара: советы врача

В последние годы все чаще люди стали отказываться от сахара по разным причинам: кто-то плохо себя чувствует, а кто-то, в частности, хочет похудеть и перейти на правильное питание. И не зря, ведь чрезмерное потребление сахара приводит к появлению множества проблем со здоровьем.

Об этом сообщил врач Крис Завос. По его словам, в день мужчинам следует есть не больше 36 граммов сахара, а женщинам – не больше 25.

Как сократить потребление сахара:

Читайте состав продуктов

Сахар может быть скрыт во многих обработанных продуктах, даже тех, которые выглядят здоровыми. Поэтому нужно внимательно читать состав продуктов и избегать добавленных сахаров, а именно фруктоза, патока и т.п.

Перестаньте пить сладкие напитки

В сладких напитках содержится много сахара. Предпочитайте обычную воду, газированную с лимоном или чаем без сахара.

Выбирайте цельные продукты

Цельные продукты содержат природную сладость без добавленного сахара. Речь идет о фруктах, овощах, белке, цельных зернах.

Потребляйте натуральные подсластители

Мед, кленовый сироп или стевия могут быть отличными альтернативами обычному сахару.

Уменьшите количество обработанных продуктов

Обработанные продукты могут содержать много добавленного сахара, соли и нездоровых жиров.

Сокращайте сахар постепенно

Постепенное уменьшение потребления сахара может быть трудной задачей, поэтому начните с небольших шагов и изменяйте постепенно. С течением времени ваши вкусовые рецепторы приспособятся к меньшей сладости, и вы оцените вкусы природных продуктов.

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