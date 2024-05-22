Как начать меньше есть сахара: советы врача
В последние годы все чаще люди стали отказываться от сахара по разным причинам: кто-то плохо себя чувствует, а кто-то, в частности, хочет похудеть и перейти на правильное питание. И не зря, ведь чрезмерное потребление сахара приводит к появлению множества проблем со здоровьем.
Об этом сообщил врач Крис Завос. По его словам, в день мужчинам следует есть не больше 36 граммов сахара, а женщинам – не больше 25.
Как сократить потребление сахара:
Читайте состав продуктов
Сахар может быть скрыт во многих обработанных продуктах, даже тех, которые выглядят здоровыми. Поэтому нужно внимательно читать состав продуктов и избегать добавленных сахаров, а именно фруктоза, патока и т.п.
Перестаньте пить сладкие напитки
В сладких напитках содержится много сахара. Предпочитайте обычную воду, газированную с лимоном или чаем без сахара.
Выбирайте цельные продукты
Цельные продукты содержат природную сладость без добавленного сахара. Речь идет о фруктах, овощах, белке, цельных зернах.
Потребляйте натуральные подсластители
Мед, кленовый сироп или стевия могут быть отличными альтернативами обычному сахару.
Уменьшите количество обработанных продуктов
Обработанные продукты могут содержать много добавленного сахара, соли и нездоровых жиров.
Сокращайте сахар постепенно
Постепенное уменьшение потребления сахара может быть трудной задачей, поэтому начните с небольших шагов и изменяйте постепенно. С течением времени ваши вкусовые рецепторы приспособятся к меньшей сладости, и вы оцените вкусы природных продуктов.
Ранее OBOZ.UA рассказал о напитках, которые нужно пить перед сном.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.