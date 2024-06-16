Как найти ритм и обрести покой: преимущества и особенности музыкальной терапии

Музыка имеет большое значение для человечества, известная своими целебными свойствами. Музыкальная терапия помогает снизить стресс, помочь в самовыражении и существенно повысить настроение.

Во время музыкальной терапии можно научиться играть на музыкальных инструментах, петь и просто слушать музыку. Как работает музыкальная терапия и как она может помочь восстановить душевное состояние, узнавали в OBOZ.UA.

Преимущества для физического здоровья

Музыкальная терапия может помочь улучшить здоровье сердца, устранить хронические боли, снизить артериальное давление и уменьшить частоту сердечных сокращений. Кроме того, пользу от музыкальной терапии можно ощутить во время хронической головной боли.

Преимущества для психического здоровья

Музыка помогает высвобождать эндорфины, леча проблемы, связанные со стрессом, прежде всего тревоги, депрессию, раздражение и беспокойство. Кроме того, калорической музыкой можно помочь людям больном Альцгеймером.

Помощь духовному, когнитивному и социальному благополучию

Музыка помогает почувствовать контроль и лучше следить как за собой, так и за другими. Действие музыки может снизить последствия деменции, налаживать социальные связи и сближать людей во время групповых терапий.

Как проходит музыкальная терапия

Как и любая другая терапия, она начинается с посещением группового сеанса, который может занять от 30 минут до 1 часа. Также, такая терапия может сочетаться с медикаментозным лечением.

Для кого может потребоваться консультация по музыкальному лечению

Такая терапия подходит для людей, которые пережили болезненный опыт, страдают от стресса и имеют такие болезни, как Альцгеймер, диабет и аутизм. Кроме того, такое лечение необходимо ветеранам и военнослужащим, видевшим смерть во время войны.

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