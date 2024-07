Как навсегда избавиться от жира: рекомендации врачей

Активное занятие спортом и изменение рациона могут принести свои плоды и придать телу облегчение. Однако потеря веса у каждого человека может происходить по-разному: кто-то видит менее округлое лицо, а у кого-то исчезает жир на спине.

Однако потеря жира на животе всегда остается сложной задачей, для борьбы с которой лучше принимать комплексный подход. В Eat This, Not That поделились некоторыми советами от врачей, способных способствовать решению этой проблемы.

Периодическая голодовка

Есть два типа жира на животе: висцеральный, который формируется вокруг органов внутри брюшной полости и подкожный, который собирается под кожей. Именно последнего особенно трудно избавиться от высокой концентрации адреналина и норадреналина в жировых клетках, что снижает их сжигание. Однако практика периодического голодания может стать эффективным методом для снижения уровня инсулина и активации бета-рецепторов в подкожном жире, способствующих более эффективному сжиганию жира на животе и других проблемных зон.

Сертифицированный диетолог и автор доктор Дэрил Джоффр рекомендует придерживаться трехчасового правила. Таким образом, если ужин закончился к 20:00, а завтрак начался в 8:00, это позволяет выдержать 12-часовую голодовку, поскольку большую часть этого времени мы проводим во сне.

Избегание алкоголя

Алкоголь содержит много сахара, что способствует чрезмерному набору веса. Этот сахар в основном оседает в области живота, что может оказаться вредным для здоровья. Кроме того, алкоголь ведет к увеличению аппетита, особенно ночью, когда мы чаще подвержены пище высокой калорийности. Это может осложнить процесс понижения веса или поддержания здоровой физической формы.

Ограничение рафинированных углеводов и добавленного сахара

Рафинированные углеводы, такие как белый рис и мука, быстро перевариваются, не предоставляя организму витаминов, минералов и длительной энергии. Кроме того, такие продукты содержат мало клетчатки, которая важна для здорового микробиома кишечника. В качестве альтернативы следует рассмотреть другие источники углеводов, а именно киноа, гречиху, сладкий картофель, свеклу, чернику и цельнозерновой овес.

Последовательная физическая активность

Необязательно пробегать марафон для эффективного понижения жира на животе. Важно соблюдать правильную последовательность и движение при выполнении упражнений. Умеренные физические нагрузки, такие как долгие прогулки, способствуют сожжению калорий и сохранению мышечной массы. Однако, без коррекции диеты фитнес не поможет добиться желаемых результатов, а потому начать следует с рациона.

Меньше стресса и больше сна

Когда мы спим, наше тело не только отдыхает, но восстанавливается. Именно поэтому, если мы не получаем достаточно сна, это может осложнить процесс похудения. Таким образом, вы можете предоставить приоритет медитации и контролировать свой спящий режим, что будет способствовать улучшению здоровья и отдыха.

Средиземноморская диета

Увеличение потребления здоровых жиров, таких как авокадо, орехи, оливковое масло, овощей, фруктов и цельного зерна может помочь худеть и улучшать свое самочувствие. Кроме того, исследование показало, что длительное соблюдение средиземноморской диеты помогает существенно снизить объем талии.

