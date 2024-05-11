Как обеспечить организм витамином D с помощью продуктов питания

Витамин D является одной из составляющих крепкого здоровья, ведь он производится, когда наше тело подвергается воздействию солнца. Он просто незаменим при усвоении кальция в нашем организме и его низкий уровень может спровоцировать аномалии костей.

Некоторые продукты насыщены этим "солнечным витамином", помогающим получать его в естественных условиях. OBOZ.UA напоминает, в каких продуктах есть этот витамин.

Молоко

Когда речь идет о витамине D первым номером является пастеризованное коровье молоко. Если вы относите себя к веганам, то соевое молоко является лучшим растительным заменителем. Ведь он также содержит большое количество витамина С и железа.

Рыба

Прекрасным источником витамина D также является жирная или жирная рыба и рыбий жир. К этим видам рыбы относятся лосось, сардины и скумбрия, богатые омега-3 жирными кислотами. В то же время недорогой альтернативой является консервированный тунец или сардины. Кроме того, чайная ложка рыбьего жира ежедневно обеспечивает дневную потребность в витаминах A и D.

Обогащенное питание

Обогащенные пищевые продукты также могут быть источником витамина D. Например, обогащенные хлопья и овсяные хлопья легко доступны на рынке. Употребляйте его с коровьим или соевым молоком для дополнительной подкормки. Для получения нужной дозы употребляйте апельсиновый сок, обогащенный витамином D.

Грибы

Для вегетарианцев хорошо подойдут грибы, которые могут естественным образом поглощать витамин D под действием солнечного света. Однако витамин D, содержащийся в грибе, отличается от витамина, содержащегося у животных. Однако он практически идентичен, как полученный из добавок витамина D. И наконец разновидности шиитаке и майтаке являются хорошими вариантами, когда дело доходит до получения витамина D из грибов.

Желток

Яичные желтки также загружены витамином D. Рекомендуется съесть вареные яйца или отведать овощной омлет или здоровую яичницу. Однако внимательно варите яйца правильно, чтобы избежать заражения сальмонеллезом. Однако не кипятите его слишком много, поскольку это может уничтожить питательные вещества.

Ранее OBOZ.UA сообщал о рисках нехватки витамина Д.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.