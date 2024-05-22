Как оставаться заряженным в течение дня: йога для повышения выносливости

Для того чтобы оставаться заряженным в течение всего дня, вам обязательно нужна сильная выносливость. Это поможет доводить до конца все намеченные задачи.

Однако обычно множество факторов серьезно ослабляют нашу выносливость. Пригодиться могла бы древняя аюрведическая практика йоги, асаны из которой помогут повысить энергию и выносливость, пишет OBOZ.UA.

Поза верблюда (Уштрасана)

Выполнение упражнения поможет вам повысить уровень энергии и выносливости. В начале сядьте на колени так, чтобы тело оставалось прямым, а колени образовывали прямой угол, а затем выгните позвоночник назад и коснитесь пяток ваших ног руками. Необходимо задержать положение на несколько секунд, затем медленно возвратиться в исходное положение.

Поза мостика (Сета Бандха Сарвангасана)

Перед исполнением необходимо лечь на спину, положив руки вдоль тела, ладонями вниз и согнуть колени, а также поставить ступни на пол. Затем нужно опираясь на плечи, руки и стопы, оторвите спину от пола. Следуйте дыша медленно и глубоко. Следует сохранять позу в течение одной минуты, расслабиться и затем повторить.

Поза полулодка (Ардха Навасана)

Надо сесть на коврик для йоги, вытянув ноги перед собой, ладонями глядя в пол. Затем поднимите ноги до уровня, чтобы колени были под углом 45 градусов, а нижняя часть ног была параллельна земле. Наконец поднимите руки параллельно земле и задержитесь на 30 секунд. В конце расслабьтесь, затем повторите.

Поза журавля (Бокасано)

Для выполнения начните с положения низкого приседания, положив руки на землю и широко расставив пальцы. Далее на цыпочках поднимите ноги и попытайтесь поставить колени на край рук. Затем медленно перенесите вес тела вперед, приподнимите пальцы ног на землю, одну ногу за каждой, удерживая положение как можно дольше. Необходимо повторять каждый день.

Поза ребенка (Баласана)

Это не только отличная йога для релаксации, но и помощь в повышении вашего общего уровня энергии и выносливости. Для выполнения упражнения встаньте на колени на четвереньках, а ягодицы расслабьте, вытянув руки, положив голову на коврик/пол. Далее удерживайте положение на несколько секунд и наконец расслабьтесь, а затем повторите.

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