Как осветить шрамы от ветряной оспы: советы и средства

Ветряная оспа или ветрянка – это вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, сопровождающееся характерными высыпаниями на коже и общими симптомами, такими как лихорадка и усталость. Обычно ветряной оспой болеют в детстве, однако несмотря на наличие эффективных вакцин эта болезнь может постигнуть в любом возрасте.

Пузыри, которые появляются во время ветрянки могут нестерпимо чесаться, однако их нельзя чесать, чтобы не оставить темных шрамов. Если у вас есть такие отметины, от которых вы хотите избавиться, предлагаем узнать как именно это можно сделать.

Крем с ретинолом

Ретинол – это форма витамина A, помогающая стимулировать выработку коллагена и уменьшать старые рубцы. Кроме того, ретинол улучшает упругость кожи и укрепляет кожу. Для борьбы с пятнами и рубцами следует регулярно использовать крем с этим компонентом утром и вечером.

Эксфолианты

Процесс удаления мертвых клеток с поверхности кожи называют эксфолиацией. Этот процесс может происходить в организме самостоятельно, однако его можно вызвать специальными средствами, чтобы улучшить внешний вид и состояние кожи. Вы можете использовать механические эксфолианты по типу скрабов, или химические эксфолианты, например салициловая или гликолевая кислоты. Выбор средств зависит от типа кожи. Использовать такой уход можно дважды в неделю.

Витамин Е

Если ваши шрамы не слишком глубоки, то помочь от них избавиться может витамин Е. Для осветления постакне и рубцов можно использовать гель из алоэ вера, масло какао, аргановое масло, масло жожоба или лимонный сок.

Советы

Чтобы предотвратить дальнейшее потемнение рубцов, используйте солнцезащитный крем с минимум 30 SPF, а также контролируйте, чтобы кожа всегда была увлажненной. Также, старайтесь не прикасаться к шраму, так как это может еще больше ухудшить его.

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