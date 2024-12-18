Как отсутствие тренировок разрушает ваше здоровье: 9 неожиданных последствий

Физическая активность является ключом к долголетию и здоровью, но многие пренебрегают регулярными тренировками. И хотя пропуск одного занятия может показаться незначительным, постоянное отсутствие упражнений отрицательно сказывается на вашем теле.

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Исследования показывают, что отсутствие физической активности приводит к многочисленным проблемам от сердечно-сосудистых заболеваний до психологических расстройств. Издание eatthis.com опубликовало 9 наиболее серьезных последствий, которые могут возникнуть из-за отсутствия движения в вашей жизни.

Ожирение печени

Недостаточная физическая активность может отрицательно повлиять на ваше здоровье так, как это не всегда видно снаружи. Одним из скрытых последствий есть проблемы с печенью. Последние исследования показывают, что накопление жира в печени может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, даже если у вас нет признаков лишнего веса. Ученые заметили, что метаболические продукты, такие как диметилгуанидино-валерат (DMGV), могут свидетельствовать о наличии жировой болезни печени. Однако хорошая новость состоит в том, что короткие тренировки могут снижать уровень таких метаболитов, в частности, DMGV, что снижает риск серьезных заболеваний.

Снижение мышечной массы и потери силы

Исследования показывают, что даже несколько недель без тренировок может привести к значительной потере мышечной массы и силы. Это особенно важно для людей постарше, ведь с возрастом мы естественно теряем мышцы. Как отмечает Роджер А. Филдинг, специалист по физиологии питания и физическим упражнениям, потерю мышечной массы и силы можно замедлить, если регулярно заниматься силовыми упражнениями, даже если вы уже физически слабее.

Снижение уровня "хорошего" холестерина

Сидячий образ жизни способствует снижению уровня холестерина ЛПВП, который важен для очищения крови от вредного холестерина ЛПНП. Повышение уровня ЛПВП можно добиться только через регулярные интенсивные физические упражнения.

Запоры

Без физической активности могут возникнуть проблемы с кишечником. В исследовании, проводившемся Итальянским космическим агентством, у здоровых мужчин, проходивших контролируемый постельный режим, 60% участников претерпели значительные изменения в функционировании желудочно-кишечного тракта, включая уменьшение частоты дефекаций. Регулярные прогулки и физическая активность могут помочь восстановить нормальную работу кишечника.

Депрессия

Бездействие также связано с депрессией. Если вы испытываете депрессию, вам трудно найти мотивацию для физических упражнений, но если вы прекращаете тренироваться, это может только усугубить симптомы. Регулярная физическая активность высвобождает эндорфины, которые помогают снизить стресс, улучшить настроение, сон и общее самочувствие.

Гипертония

Без регулярных физических нагрузок ваше сердце должно работать труднее, что может привести к гипертонии. Исследование, проведенное среди 3800 мужчин без высокого давления, показало, что переставшие тренироваться имели на 72% больший риск развития гипертонии через 10 лет.

Высокий уровень сахара в крови

Физические упражнения помогают регулировать уровень сахара в крови. Небольшие перерывы в тренировках могут ухудшить контроль уровня глюкозы, увеличивая риск развития инсулиновой резистентности.

Слабые кости

Как и мышцы, кости становятся слабее с возрастом, и отсутствие физических упражнений ускоряет этот процесс. Остеопороз возникает, когда кальций извлекается из костей, делая их хрупкими. Упражнения с нагрузкой, такие как бег или прыжки могут помочь укрепить кости и предупредить остеопороз.

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