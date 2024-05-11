Как победить храп и вернуть покой себе и близким

Рано из нас рано или поздно сталкивается с проблемой храпа во время сна. Этом можете страдать вы сами, или ваш родственник или знакомый.

С физиологической точки зрения храп возникает, когда воздух, которым мы дышим, не имеет свободного пути для прохождения между носом и горлом, что заставляет ткани вибрировать со специфическим звуком. OBOZ.UA предлагает простые и проверенные средства, которые помогут снизить это.

Сон

На храп влияет поза, в который вы спите, поэтому следует ее менять с помощью специально разработанных подушек. Необходимо приподнять голову во время сна с помощью специально разработанных подушек, уменьшающих храп. Они помогают разгрузить мышцы шеи, которые могут вызвать храп. Также следует спать на боку, а не на спине для уменьшения вибрирующего звука храпа, возникающего во время сна на спине. Также важно регулярно спать в течение восьми часов.

Назальные полоски

Для уменьшения симптомов сна используйте назальные полоски или внешний носовой расширитель, которые поднимают носовые ходы и открывают их. Но важно подобрать правильный размер для своего носа. Для правильного размещения расположите носовую полоску прямо над носом и потрите ее. Специальные устройства помогут увеличить поток воздуха через нос.

Промывка

Для уменьшения симптомов храпа промывайте нос солевой водой, ведь простуда может привести к заложенности носа. Для беспрепятственного прохождения воздуха во сне попробуйте промывку. Процедуру следует проводить перед сном солевой водой. Для промывания носа можно также использовать чайник (нет-пот) с солевой водой, а душ с горячей водой перед сном также поможет открыть носовые проходы.

Потеря веса

Лишний вес является одним из факторов, вызывающих храп. Ведь увеличение веса вокруг вашей шеи сжимает внутренний диаметр горла, что повышает вероятность того, что оно свернется во время сна, вызывающего храп. Начните с базовых упражнений, а кардиотренировка и тренировка с отягощениями помогут похудеть и привести тело в тонус.

Ранее OBOZ.UA сообщал о способах избавления от храпа с помощью йоги.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.