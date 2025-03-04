Как поддерживать метаболизм и укреплять мышцы после 60 лет: комплекс упражнений

С возрастом избавиться от лишнего жира на животе становится сложнее, но правильно подобранные упражнения могут значительно ускорить этот процесс. Сочетание силовых тренировок, кардио и дефицита калорий помогает поддерживать обмен веществ и сохранять мышечную массу.

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Особенно эффективны упражнения на полу, которые не нуждаются в оборудовании, но прекрасно нагружают мышцы. Добавьте эти простые движения от eatthis.com к своим тренировкам – и вы сможете быстрее добиться желаемого результата.

Отжимание с подъемом рук

Примите позицию для отжиманий: ладони расположите под плечами, держите спину ровной. Напрягите мышцы живота и ягодиц, затем медленно опуститесь вниз, пока ваше тело не коснется пола. В нижней точке поднимите руки, оторвав их от поверхности, затем снова поставьте их на пол и поднимитесь в исходное положение. В верхней фазе сжимайте мышцы груди и трицепсов. Выполните 10 подходов по 15 повторений.

V-обороты

Лягте на спину, согнув ноги под углом 90 градусов. Напрягите мышцы живота, поднимите корпус и повернитесь в сторону, одновременно выпрямляя ноги. В верхней точке максимально напрягите пресс, после чего вернитесь в исходное положение и повторите движение в противоположную сторону. Выполните по 10 повторений для каждой стороны.

Боковой подъем бедер в планке

Прислонитесь спиной к стене так, чтобы пятки, ягодицы и лопатки касались ее. Поставьте предплечье на пол, удерживая его под плечом, а стопы сложите друг на друга. Напрягите пресс и ягодицы, затем приподнимите и опустите бедра, не теряя напряжения в косых мышцах живота. Выполните 3 подхода по 10 повторений для каждой стороны.

Планка со скольжением вперед-назад

Примите положение планки, поставив ноги на скользящие поверхности – например, на полотенца или слайд-диски. Удерживая тело в напряжении и сохраняя спину прямой, скользите вперед и назад, управляя движениями с помощью предплечий. При выполнении упражнения следите за тем, чтобы позвоночник оставался в нейтральном положении, а пресс – напряженным. Выполните от 10 до 15 повторений.

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