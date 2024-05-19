Как поддерживать здоровье волос: эффективные советы по уходу и питанию

При уходе за волосами важно поддерживать здоровый баланс. Ведь в худшем случае волосы становятся слишком сухими и ломкими.

Не это влияют несколько факторов, среди них – суровая погода и даже нездоровое питание. Важно выполнять определенные меры по уходу за волосами, напоминает OBOZ.UA.

Добавление масла

Качественное масло помогает уплотнить наружный слой волос влагой, таким образом восстанавливая повреждения, они богаты витамином Е и антиоксидантами. Например, можно использовать кокосовое масло, миндальное, оливковое или жожоба. Масло помогает уплотнить наружный слой волос влагой, таким образом восстанавливая повреждения. При использовании разогрейте полстакана масла и массирующими движениями вотрите его в волосы. Затем нужно накрыть голову теплым полотенцем на 30-45 минут или оставить на ночь и в конце концов вымойте волосы.

Мытье волос

Если вы привыкли мыть волосы каждый день, следует избегать этой привычки. Старайтесь мытье головы не чаще 2-3 раз в неделю. Несмотря на полезное действие шампуня, он также вымывает кожное сало – натуральное масло, облегчающее уход за волосами.

Диета

То, какие продукты вы употребляете, оказывает непосредственное влияние на качество ваших волос. Ведь на здоровье волос влияет употребление большого количества витамина А, витамина С, биотина, железа, омега-3 и других антиоксидантов. Если вы ставите целью оздоровить волосы, употребляйте больше чернику, крыжовник, папайю, шпинат, помидоры, грецкие орехи, брокколи, фасоль.

Продукты для волос

Также следует помнить о том, что окрашивание, завивка, выпрямление или добавление объема волос с помощью средств для укладки могут стать причиной сухих волос. Специалисты рекомендуют избегать чрезмерного использования средств для укладки, включая краску для волос, фен, плойку и утюг.

Профилактика

Чтобы сохранить здоровье волос, избегайте чрезмерного пребывания на солнце и хлорированной воды в бассейнах. Также носите распущенную прическу вместо тугих хвостов и используйте мягкие и мягкие аксессуары для волос, а не металлические. Не забывайте во время мытья головы использовать мягкие шампуни и холодную воду. Часто подстригайте волосы, чтобы избежать секущихся кончиков.

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