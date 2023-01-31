Как помочь от сезонных ОРВИ и гриппа? Советы от фармацевтической компании 'Здоровье'

В разгар сезонных заболеваний специалисты фармацевтической компании "Здоровье" подготовили рекомендации по профилактике респираторно-вирусных заболеваний. Несколько советов, которые помогут избежать вирусной атаки, а если простуда догнала, сократить сроки болезни и встать на ноги как можно быстрее.

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Профилактика заболевания

В качестве превентивной меры можно принимать "Арбивир -Здоровье". Это противовирусный препарат с иммуномодулирующими свойствами, предотвращающий проникновение вирусов внутрь клетки. Действующее вещество, которое входит в состав препарата "Арбивир-Здоровье" - умифеновир, подавляет штаммы вируса гриппа и оказывает интерферон индуцирующее действие. Благодаря этому организм человека начинает производить больше собственного защитного интерферона. Поэтому препарат является эффективным профилактическим средством во время эпидемии.

Компания "Здоровье" производит препарат в двух дозировках - 100 мг и 200 мг. "Арбивир-Здоровье форте" является единственным лекарственным средством на фармацевтическом рынке Украины, содержащим 200 мг гидрохлорида умифеновира в виде разовой дозы. В Украине рекомендации по применению умифеновира гидрохлорида (200 мг) включены в Локальный протокол оказания медицинской помощи больным COVID-19, разработанный на основе Регионального протокола оказания медицинской помощи больным COVID-19 Общественной организации "Всеукраинская ассоциация инфекционистов".

Обильное питье ускоряет течение болезни

Выпивая ежедневно большое количество жидкости, больной человек проводит дезинтоксикацию — учащенное выведение из организма токсинов, которые образуются в результате жизнедеятельности вирусов. Это должно быть теплый, обогащенный витаминами, напиток. В последнее время в противопростудный набор обязательно входят витамин D и цинк. Компания "Здоровье" выпускает Витамин D3 как биологически активную добавку в форме таблеток, а также Витамин С 500 мг в виде жевательных таблеток.

Противовоспалительные препараты

Следует помнить, что температуру ниже 38ºС не следует сбивать, поскольку в организме самостоятельно активизируются защитные механизмы против инфекции. Важно знать, что за простуды не принимают антибиотики, если специально не назначает врач. Антибиотики не влияют на вирусы, но ингибируют иммунитет и естественную микрофлору кишечника, вызывая дисбактериоз. Кроме того, бесконтрольное прием антибиотиков приводит к возникновению устойчивых к ним форм бактерий. Преодолеть повышенную температуру помогут парацетамол, ибупрофен, диклофенак, в том числе в составе лекарственных препаратов линейки "Грипоцитрон-Здоровье".

Что делать, когда болеют дети?

При лечении ОРВИ и гриппа у детей хорошим вариантом могут стать местные способы лечения. От кашля помогут растирание, ингаляция. Справиться с насморком и заложенностью носа у детей от 1 года помогут капли "Грипоцитрон Ринис". Препарат хорошо переносится и почти не имеет побочных эффектов, что особенно важно для детей.

Преодолеть приступы кашля у ребенка помогут препараты бутамирата. Для самых маленьких компания выпускает Грипоцитрон-Бронхо на основе бутамирата в форме капель, а с 3 лет можно использовать препарат в форме сиропа.

Если простуда дала такое распространенное осложнение, как отит, помогут ушные капли "Отикаин-Здоровье", в состав которых входят феназон и лидокаин. Препарат уменьшает болезненные ощущения барабанной перепонки, снимает воспаление уже через пять минут после закапывания. Почти полностью болевой синдром пропадает через 15-30 минут после применения. Препарат почти не имеет противопоказаний, могут принимать дети грудного возраста (до 1 года – по показаниям врача).

Всего на высокотехнологичных мощностях фармацевтической компании "Здоровье" производят более 510 наименований лекарственных средств в 22 видах лекарственных форм. Предприятие является одним из отечественных лидеров отрасли.

Специалисты компании желают всем крепкого здоровья! Но напоминают, что все лекарства должны быть применены только по необходимости и назначению врача.