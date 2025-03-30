Новое исследование Бристольского университета (Соединенное Королевство) выявило связь между потреблением рыбы и поведенческим развитием детей.

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Згідно з ним, діти, які споживали найменше риби і морепродуктів у 7-річному віці, були менш соціалізованими у віці 7 і 9 років, ніж ті, хто регулярно вживав рибу і морепродукти. Під соціальною поведінкою мають на увазі дружню взаємодію, емпатію, альтруїзм та обмін досвідом.

Різні види риби та морських продуктів є джерелом багатьох важливих для дітей поживних речовин, включаючи Омега-3 жирні кислоти, селен і йод, а також маркером здорового способу життя в цілому. Рекомендується, щоб діти споживали щонайменше дві порції риби на тиждень, причому одна з них повинна бути жирною рибою, наприклад, несолоними і некопченими оселедцем, лососем або скумбрією.

Дослідники використовували дані анкетування 5 969 учасників дослідження "Діти 90-х", що збиралися впродовж двох років. Вони опитували батьків про їхніх дітей у віці 7 та 9 років.

Проєкт "Діти 90-х", заснований на початку 1990-х років професором Жаном Голдінгом, став основою для більш ніж 3 тисяч наукових робіт. Він досліджує здоров'я тисяч дітей на південному заході Англії.

Більшість наукових праць, що вивчають зв'язок між морепродуктами та когнітивними здібностями, зосереджені на споживанні риби під час вагітності та її впливі на дитину, і це мало позитивний ефект. Але вплив споживання риби на розвиток дитячого мозку залишався незрозумілим.

Майже всі діти, які брали участь у дослідженні, не споживали достатньо (згідно з рекомендаціями) морепродуктів. Це може бути пов'язано зі страхом батьків, що надмірне споживання риби може збільшити ризик впливу забруднюючих речовин, таких як ртуть.

Соціальна поведінка починає формуватися у дітей у віці від 1 до 2 років і, як правило, зростає в частоті та складності в міру дорослішання дитини. Заохочення соціальної поведінки є життєво важливим для суспільства, що підкреслює важливість раннього розвитку та роль здорового збалансованого харчування в дитинстві.

Дослідники також вивчали зв'язок між споживанням морепродуктів у віці 7 років та рівнем IQ, але зв'язку не було виявлено.

Докази зв'язку споживання риби у дітей з найкращим поведінковим розвитком є чіткими, тож науковці наполегливо рекомендують батькам давати дітям щонайменше дві порції риби на тиждень.