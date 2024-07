Как правильно хранить сливочное масло: советы от шеф-повара

Согласно отчету Управления по продовольствию и медикаментам США (FDA), пастеризованное соленое сливочное масло можно хранить при комнатной температуре, поскольку пастеризация снижает количество бактерий, а молекулы жира препятствуют их проникновению. Таким образом, из соображений безопасности масло охлаждать не обязательно.

Однако может ли такой тип хранения оказать существенное влияние на вкус продукта? Об этом узнавали в Eat This, Not That.

Охлаждение и хранение масла

Для лучшего вкуса шеф-повар Клаудия Сидоти советует хранить масло при комнатной температуре. Таким образом, продукт легче намазывается и лучше раскрывает свой вкус. Однако для некоторых рецептов, таких как печенье или пироги, холодное масло может быть более эффективным.

"Вы также можете хранить сливочное масло в холодильнике, особенно если будете использовать его для яичницы, пирогов или печенья", — говорит Сидоти.

Как долго масло может храниться без холодильника

Сливочное масло можно безопасно хранить при комнатной температуре, поскольку пастеризованные сливки, из которых оно изготовлено, не портятся слишком быстро. При правильном хранении масло может оставаться свежим до 10 дней, однако его вкус может начать портиться через 2 дня. Продолжительность хранения такого продукта зависит от различных факторов, таких как свет, наличие соли и исходного уровня бактерий, уже находившихся в масле.

Как долго масло может храниться в холодильнике

Чтобы сохранить сливочное масло, держите его в прохладном месте или замораживайте, если не планируете использовать его в течение 1-3 месяцев. Таким образом, оно останется пригодным для употребления до 9 месяцев. Рекомендуется хранить масло на внутренней полке холодильника, а не в дверце во избежание частых колебаний температуры во время открытия холодильника.

