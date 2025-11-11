Одне з найчастіших запитань, які чують лікарі, медсестри, дієтологи, фармацевти та інші медики – коли приймати, до чи після їди, вранці чи надвечір?

Дотримання розкладу прийому прийому ліків суттєво впливає на досягнення оптимальних результатів лікування. Правильний час максимізує терапевтичний ефект і мінімізує побічні реакції.

По можливості, прийом ліків повинен відповідати розпорядку дня та побажанням людини, особливо у разі тривалої терапії.

Варто враховувати, чи впливає прийом їжі на всмоктування ліків. Їжа може збільшувати або зменшувати засвоєння, а також зменшувати ймовірність побічної дії препаратів.

Для деяких ліків неправильний час прийому може призвести до зниження ефективності (наприклад, таблетки, що містять прогестоген) або поганої переносимості.

Для оптимального дотримання розкладу прийому потрібно враховувати рекомендації щодо часу прийому, розуміння, як приймати стосовно їди та, за можливості, спростити частоту прийому до одного разу на день, наприклад, за допомогою препаратів з повільним вивільненням.

З ЇЖЕЮ ЧИ ОКРЕМО

Конкретні рекомендації щодо прийому пероральних ліків у зв'язку з їдою є приблизно для 40% часто призначуваних препаратів.

На прийом ліків у поєднанні з їдою впливає декілька факторів, зокрема фармакокінетика, ефективність і поліпшення переносимості шляхом мінімізації розладів шлунково-кишкового тракту.

Абсорбція. Чи буде абсорбція порушена або посилена при прийомі з їжею?

Якщо абсорбція значно порушується під впливом їжі, препарат рекомендують приймати принаймні за 30 хвилин до їди (бісфосфонати, такі як алендронат, метронідазол бензоат (рідкий), рифампіцин).

Якщо всмоктування значно посилюється при прийомі з їжею, препарат слід приймати під час або після їди (гризеофульвін, деякі антиретровірусні препарати). Якщо всмоктування дещо погіршується при прийомі з їжею, але є побоювання щодо переносимості, препарат можна приймати з їжею (рокситроміцин, фузидат натрію).

Терапевтичні ефекти. Чи буде препарат ефективнішим, якщо його приймати з їжею або без неї?

Фосфатні зв'язувачі, наприклад карбонат кальцію, необхідно приймати з їжею, щоб зв'язати фосфати з їжі в шлунково-кишковому тракті та зменшити їх всмоктування. Препарати сульфонілсечовини також призначають з їжею, щоб зменшити ризик гіпоглікемії.

Шлунково-кишкові фактори. Чи буде препарат краще переноситися, якщо приймати його під час або після їди?

Щоб мінімізувати шлунково-кишкові розлади, включаючи нудоту та блювання, деякі препарати слід приймати під час або після їди (азатіоприн, кортикостероїди, еритроміцин етилсукцинат, метформін, метронідазол).

Фармакокінетичні дослідження впливу їжі на абсорбцію лікарських засобів проводяться під час їх розробки. Хоча їжа може змінювати ступінь або швидкість абсорбції за допомогою різних механізмів, не всі фармакокінетичні ефекти мають клінічне значення, а деякі, наприклад флуклоксацилін, переглядаються.

Час прийому їжі може слугувати нагадуванням про необхідність прийому ліків. Люди часто можуть забувати приймати препарати натщесерце. Якщо бажаний терапевтичний ефект досягнутий, питання прийому лікарського засобу разом з їжею стає менш важливим. Наприклад, левотироксин найкраще всмоктується натщесерце, однак його можна приймати регулярно разом з їжею і коригувати дози відповідно до результатів аналізів функції щитоподібної залози. Як правило, препарати для лікування хронічних захворювань слід приймати в один і той же час відносно прийому їжі.

ЯКА ПОРА ДОБИ Є НАЙКРАЩОЮ

У деяких випадках час прийому ліків є важливим для уникнення побічних ефектів. Наприклад, прийом бісфосфонатів вранці, після пробудження, мінімізує ризик виразки стравоходу, а прийом ліків із седативним ефектом перед сном запобігає сонливості протягом дня. Загалом, відповідний час прийому завжди повинен бути збалансований з оптимізацією дотримання режиму лікування.

Такі захворювання, як астма та ревматоїдний артрит, мають циркадні закономірності в інтенсивності та симптомах. Артеріальний тиск демонструє циркадні коливання, знижуючись протягом ночі. Тому є інтерес до впливу циркадних коливань на час прийому ліків.

Хронотерапія — це практика зміни часу прийому препаратів відповідно до індивідуальних циркадних ритмів з метою підвищення ефективності та мінімізації побічних ефектів. Це важливо для кортикостероїдів, оскільки вивільнення кортизолу корою надниркових залоз відбувається відповідно до циркадного ритму. Докази на користь хронотерапевтичного підходу до прийому інших ліків є дуже обмеженими. Хоча триває дослідження щодо порівняння вечірнього і ранкового прийому антигіпертензивних препаратів.

АНТИБІОТИКИ

Відповідна доза та частота прийому антибіотиків визначається клінічно на основі показань, тяжкості інфекції та функції нирок або печінки. Прийом антибіотиків, які призначаються більше ніж один раз на день, повинен бути розподілений якомога рівномірніше протягом доби.

Один раз на добу приймають: триметоприм (перед сном для досягнення максимальної концентрації в сечі протягом ночі), та доксициклін (вранці під час їди, запиваючи великою склянкою води або молока, щоб зменшити ризик виникнення виразки стравоходу).

Для багатьох антибіотиків існують рекомендації щодо часу прийому з їдою (до чи після). Ципрофлоксацин дозволено приймати незалежно від їди, проте утворення неабсорбуючих сполук з іонами металів, наприклад в продуктах, багатих на кальцій, призвело до рекомендацій приймати ципрофлоксацин натщесерце.

Аналіз фармакокінетичних даних флуклоксациліну виявив, що їжа знижує його загальну концентрацію. Однак у більшості випадків досягається концентрація вільного флуклоксациліну, пов'язана з ефективністю. Тому його можна застосовувати гнучко.

АНТИДЕПРЕСАНТИ

Антидепресанти з седативним ефектом (міансерін, міртазапін і трициклічні антидепресанти, включаючи низькі дози амітриптиліну) рекомендується приймати перед сном.

Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну, які можуть викликати безсоння, рекомендується приймати вранці.

Однак флувоксамін і, меншою мірою, пароксетин можуть викликати сонливість, тож їх варто приймати ввечері. Деякі антидепресанти, як дулоксетин і венлафаксин, мають мінімальний ризик седативного ефекту, тому час прийому визначається залежно від побажань та переносимості людини.

КОРТИКОСТЕРОЇДИ

Вивільнення кортизолу корою надниркових залоз відбувається відповідно до циркадного ритму. Концентрація кортизолу вища вранці та нижча ввечері. Тож підтримуючі дози слід приймати вранці (під час їди), щоб імітувати нормальне вироблення кортизолу і мінімізувати пригнічення функції надниркових залоз.

НЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ПРЕПАРАТИ

Нестероїдні протизапальні засоби (НПЗЗ) рекомендується приймати під час їди. Хоча вони не мають контактного впливу на слизові оболонки органів травлення, це ймовірно зменшує побічну дію щодо шлунково-кишкового тракту.

При гострому болю НПЗЗ (особливо ібупрофен) можна приймати натщесерце, щоб досягти вищої концентрації препарату в плазмі крові та швидшого знеболювального ефекту.

Короткострокове застосування безрецептурних НПЗЗ вважається безпечним. Люди з високим ризиком розвитку пептичної виразки, спричиненої НПЗЗ, отримають більшу користь від профілактики (терапія інгібіторами протонної помпи), ніж від прийому НПЗЗ під час їди.

ІНГІБІТОРИ ПРОТОННОЇ ПОМПИ

Час прийому інгібіторів протонної помпи залежить від показань та побажань людини. При гастроезофагеальній рефлюксній хворобі препарат слід приймати за півгодини до сніданку, якщо симптоми переважно виникають протягом дня, або за півгодини до вечері, якщо вони виникають вночі.

Прийом інгібіторів протонної помпи перед їдою може бути корисним на початку терапії або при періодичному застосуванні у пацієнтів із симптомами, щоб забезпечити високу концентрацію в плазмі крові для зв'язування з активними протонними помпами. Час прийому з їжею або в певний час доби не є критичним для інших показань, оскільки інгібітори протонної помпи досягають максимального пригнічення кислотності протягом двох-трьох днів.

СТАТИНИ

Статини знижують концентрацію холестерину шляхом інгібування ферменту ГАМК-CoA редуктази. Це відбувається відповідно до циркадного ритму: в основному між північчю і 6 ранку. Тому статини з коротшим періодом напіввиведення (симвастатин і правастатин) рекомендується приймати ввечері. Статини з більш тривалим періодом дії (аторвастатин і розувастатин) можна приймати в будь-який час.

Водночас в огляді Cochrane виявили, що вечірній прийом статинів короткої дії не дає додаткової переваги порівняно з ранковим прийомом щодо клінічно значущих змін ліпідів. Тож їх можна приймати в зручний час.

АНТИГІПЕРТЕНЗИВНІ ЗАСОБИ

Артеріальний тиск має циркадні коливання. Люди, у яких артеріальний тиск знижується вночі, як правило, рідше страждають від серцево-судинних подій, ніж ті, у яких артеріальний тиск майже не знижується. Це можна виявити за допомогою 24-годинного моніторингу артеріального тиску. Існує гіпотеза, що вечірній прийом антигіпертензивних засобів є більш кардіопротекторним, ніж прийом вранці.

Одне дослідження показало зменшення серцево-судинних подій при вечірньому прийомі одного або декількох антигіпертензивних препаратів порівняно з прийомом усіх антигіпертензивних препаратів вранці. Більш масштабне дослідження, в якому взяли участь близько 18 000 пацієнтів з гіпертонічною хворобою, також дійшло висновку, що прийом одного або декількох антигіпертензивних препаратів перед сном пов'язаний зі значно нижчим ризиком серцево-судинної захворюваності та смертності.

Наразі антигіпертензивні препарати можна приймати щодня в зручний доби. Діуретики призначають вранці, оскільки діурез вночі може заважати сну та збільшує ризик падінь у людей похилого віку. Якщо необхідний дворазове прийом препарату, то час прийому другої дози визначається силою дії діуретика. Для сильних петльових діуретиків другу дозу слід приймати в обід. Для гідрохлоротіазиду або амілориду другу дозу слід приймати до 18:00.

Отже, прийом препаратів, який найкраще відповідає розпорядку дня, оптимізує дотримання плану лікування. Щоб поліпшити терапевтичні результати, варто розуміти, коли саме слід приймати ліки відносно їди та часу доби.