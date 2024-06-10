Как правильно выбрать масло для лица по типу кожи

Масло для ухода за лицом может восстанавливать, возвращать сияние, устранять воспаление и увлажнять кожу. Однако, используя масло по назначению, следует учитывать свой тип кожи и какое масло необходимо для решения той или иной проблемы.

Как правильно выбрать масло для ухода за лицом и какой эффект следует ожидать от регулярного использования? Об этом узнавали в OBOZ.UA.

Тип кожи

Кожа может быть сухого, жирного, нормального, чувствительного и комбинированного типа. Для кожи жирного типа следует выбирать масло с противовоспалительными свойствами, для комбинированного с антиоксидантами, для сухого с витаминами, а проблемного — легкое масло чайного дерева.

Назначение масла для жирной кожи

Даже для ржаного типа кожи, правильно подобранное масло может помочь снизить выработку себума. Также, она может помочь очистить поры, успокоить кожу и предотвратить возникновение высыпаний.

Регулярность использования

Использовать масло следует один раз в день. Делать это следует во время вечернего ухода, чтобы дать коже привыкнуть к ней. Через некоторое время можно увеличить частоту использования до двух раз в день.

Разновидности масла и их назначение

Масло жожоба отлично подходит для сбалансирования жирной кожи и содержит витамин Е и формулу против старения.

Аргановое масло лучше всего подходит для чувствительной кожи, прекрасно снимает раздражение и успокаивает шелушащуюся кожу.

Масло авокадо является идеальным увлажнителем и творит чудеса для сухой кожи.

Масло шиповника является мощной силой, предотвращающей старение и идеально подходит для зрелой кожи.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию о пользе масла чайного дерева для кожи.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.