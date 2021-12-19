Как предотвратить изжогу или избавиться от нее: врачи назвали простые способы

Кислотный рефлюкс, или, как мы чаще его называем, изжога, – один из симптомов нарушения работы желудка, которое может быть достаточно надоедливым. Наверное, многим знакомо неприятное жжение в пищеводе после некоторых блюд. Несбалансированное и вредное питание, пропуски приема пищи или переедание, стрессы – все эти факторы могут вызвать многочисленные проблемы в организме.

Издание MedicalNewsToday рассказало, что такое изжога, что ее вызывает и как можно облегчить свое состояние до приема врача. Обычно любые проблемы со здоровьем требуют тщательного изучения, однако, однако в данном случае можно самостоятельно облегчить симптомы.

Кислотный рефлюкс – это заболевание, сопровождающееся болью в области грудной клетки. Этот процесс происходит тогда, когда часть кислоты, содержащейся в желудке, попадает снова в пищевод, по которому движется пища. Если приступы изжоги повторяются регулярно, дважды в неделю или более, врачи диагностируют гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ).

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Изжога может поражать людей всех возрастов, возникать внезапно или становиться хроническим состоянием человека. Как правило, первой и основной причиной неприятного ощущения является неправильное питание. Желудок человека естественно защищен от действия кислоты, а вот пищевод такой защиты не имеет. Как правило, при здоровом желудочно-кишечном тракте пища попадает в желудок и не возвращается, но например, когда гастроэзофагеальный сфинктер дает сбои, то еда забрасывается назад и вызывает чувство жжения.

Иногда изжогу вызывают причины, на которые человек не может влиять: например, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Такое состояние не зависит от питания и требует серьезного обследования и лечения. Однако если изжога беспокоит вас только время от времени и вы не можете сразу обратиться к врачу, можно попытаться помочь себе в домашних условиях.

Издание VeryWellHealht со ссылкой на доктора медицинских наук Джея Н. Эпури опубликовало несколько советов для тех, кто хочет предотвратить изжогу или избавиться от нее без лекарств.

Избегайте продуктов-триггеров. Как было отмечено, основная причина изжоги – неправильное питание. К продуктам, которые могут вызвать неприятные ощущения в пищеводе, относятся: кофе и чай, острая, жареная и жирная пища, шоколад, алкогольные напитки, томаты и блюда на их основе и т.д. Составляйте свой рацион так, чтобы эти продукты не составляли его основу, а были лишь частью. Поскольку каждый организм индивидуален, понаблюдайте за своим самочувствием после приема той или иной пищи, обратите внимание на то, что вызывает неприятные ощущения именно у вас, и избегайте этого.

Организуйте и соблюдайте режим питания. Питание на бегу или переедание очень часто может вызвать рефлюкс. Поэтому старайтесь соблюдать режим питания несмотря на занятость и безумный ритм современной жизни. Ешьте медленно, тщательно пережевывая пищу достаточное количество раз и наслаждаясь ею. Не отвлекайтесь за столом: книги отложите в сторону, выключите телевизор и гаджеты –, так вы уменьшите риск переедания. Питайтесь небольшими порциями и делайте перерывы между приемами. Не ложитесь сразу после приема пищи во избежание заброса кислоты.

Не допускайте большого веса тела. Старайтесь постоянно удерживаться в одинаковом весе, а если имеете лишний, попробуйте похудеть. Исследования показали, что люди с ожирением имеют симптомы рефлюкса на 37% чаще, а снижение массы тела приводит к полному их исчезновению.

Поднимите изголовье вашей постели. Этот способ может предотвращать заброс желудочной кислоты в пищевод. Исследование показало, что у людей, которые в течение 6 дней поднимали свою кровать на 20 см, действие кислоты во время ночного сна было меньше, что облегчало изжогу и нормализовало сон.

Если же изжога все же настигла вас врасплох и вы не можете обратиться за консультацией врача, попробуйте один из следующих способов, которые советует издание Healthline .

Смешайте питьевую соду с водой для нейтрализации действия кислоты в желудке. Для этого растворите чайную ложку соды в стакане воды и медленно выпейте.

Попробуйте имбирь. Именно он издавна считался средством от изжоги. Чтобы приготовить имбирный чай, залейте имбирь (свежий, сушеный или пакетированный) кипятком и дайте настояться. Для предотвращения рефлюкса регулярно добавляйте имбирь в горячие блюда, жаркое и другие продукты.

Жуйте жвачку. Исследование утверждает, что жевание жвачки в течение получаса после еды может облегчить изжогу. Это связано с тем, что жевание стимулирует слюноотделение и глотание, которое очищает пищевод от кислоты. Избегайте жевательной резинки с сахаром, поскольку она может привести к заболеванию зубов.

Съешьте банан. В этом привычном для нас фрукте содержатся натуральные антациды и клетчатка. После употребления банан обволакивает стенки желудка, уменьшая таким образом губительное воздействие кислоты.

Изжога – довольно неприятный и болезненный симптом, который может настигнуть любого. Вы можете воспользоваться указанными советами, однако злоупотреблять самолечением не следует. Старайтесь следовать советам специалистов, вести здоровый образ жизни и обращаться вовремя для диагностики и лечения.

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