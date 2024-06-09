Как предотвратить увеличение веса во время менопаузы: что знать

В дополнение к различным болям во время менструации, менопауза сопровождается приливами, раздражительностью, бессонницей и даже депрессией. Из-за значительных гормональных изменений, которые происходят во время менопаузы, часто наблюдается увеличение веса или трудности с похудением. По словам Eatthis, стадия перед менопаузой, известная как перименопауза, также способствует набору лишних килограммов.

Доктор Мэри Клэр Хейвер разработала диету Галвестон как противоядие от набора веса перед менопаузой. Диетический подход фокусируется на потреблении цельных продуктов и уменьшении воспаления.

Понимание диеты Галвестона

Основная цель этой диеты – помочь женщинам в перименопаузе достичь эффективного контроля веса на этом этапе жизни. Другой целью диеты Галвестона, кроме контроля веса, является регулирование гормонального фона и облегчение симптомов менопаузы.

Диета состоит из трех основных частей: употребление противовоспалительных продуктов, голодание между приемами пищи, переориентация питания путем употребления углеводов с большим количеством питательных веществ, чем углеводов с высоким содержанием рафинированного сахара. Диета Галвестона отмечает низкое потребление углеводов, среди которых - нежирные источники белка, особые жиры, которые считаются здоровыми, и продукты с низким содержанием крахмала.

Кроме того, она содержит три добавки, а именно: витамин D, клетчатку и омега-3 жирные кислоты. Она имеет схожие черты с популярными средиземноморскими диетами, хорошо известными во всем мире благодаря их принятию в таких странах, как Италия, Греция, Испания, Франция и других.

Влияние Галвестонской диеты на предотвращение увеличения веса

В общем, многие диетологи сходятся во мнении, что потребление противовоспалительных продуктов может быть полезным для предотвращения набора лишнего веса до наступления менопаузы. По словам Лорен Манакер, магистра медицины, автора книги "Кулинарная книга беременной мамы, которая впервые беременеет", в случае набора веса также полезно сосредоточиться на хроническом воспалении. Это особенно актуально, поскольку вы можете находиться на любом этапе своей жизни.

Периодическая голодовка

Однако некоторые диетологи предупреждают, что не всем следует прибегать к интервальному голоданию, несмотря на то, что употребление противовоспалительных продуктов и отказ от провоспалительных, как правило, приносит пользу большинству людей.

По словам Лизы Янг, доктора философии, автора книги "Наконец-то полная, наконец-то стройная", в интервальном голодании нет ничего "магического" для здоровья или похудения во время менопаузы. Она советует уменьшить количество ночных приемов пищи, но беспокоится по поводу ограниченных периодов приема пищи, что приводит к циклу ограничений, а впоследствии и перееданию.

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