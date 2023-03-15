Как преодолеть проявления весенней аллергии: ответ врачей

Большинство людей с нетерпением ждут прихода весны, устав от долгой и пасмурной зимы. Удлинение светового дня, первые теплые лучи солнца и пробуждение природы способствуют хорошему настроению и настраивают на положительный лад. Однако некоторые люди встречают изменения времен года с определенным страхом, поскольку рискуют получить обострение хронических недугов.

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Одной из весенних жалоб на здоровье является сезонный поллиноз – аллергическое заболевание, вызванное цветением или пыльцой, сопровождающееся острыми воспалительными изменениями слизистых. Специалисты Mayo Clinic рассказали, как облегчить симптомы аллергии и встретить весну во всеоружии.

Симптомы сезонной аллергии могут сильно испортить жизнь и снизить работоспособность. Как правило, она проявляется чиханьем, слезотечением, заложенностью носа, насморком и т.д. Каждый человек с аллергией знает, что именно в природе или быту вызывает у него подобные состояния. Весной это происходит из-за цветения определенных деревьев или цветов.

Несмотря на то, что повлиять на пробуждение природы невозможно, есть несколько способов подготовиться к приходу весны и попытаться свести неприятные симптомы к минимуму.

Уменьшите влияние триггеров

В период активного цветения по возможности оставайтесь дома в сухую погоду, когда концентрация аллергенов в воздухе наибольшая. Лучше выходить на улицу после дождя, который смывает большее количество пыльцы.

На время откажитесь от работы в саду или огороде.

Носите маску, выходя на улицу.

После возвращения домой сразу же снимайте одежду и принимайте душ, чтобы смыть с себя возможные аллергены.

Не вывешивайте выстиранные вещи на свежем воздухе, так как пыльца может осесть на них и попасть в дом.

Попытайтесь предусмотреть развитие аллергии

Следите за новостями, сообщающими об изменениях погодных условий и концентрации пыльцы в воздухе.

Чтобы обезопасить себя от сложного протекания заболевания, начинайте принимать препараты против аллергии еще до начала его активной фазы.

Всегда закрывайте двери и окна, а также воздерживайтесь от прогулок ранним утром, поскольку в это время концентрация пыльцы в воздухе самая высокая.

Следите за слизистыми оболочками

Чаще промывайте носовые ходы соляным раствором, поскольку это простой и действенный способ очистить слизистую от слизи и аллергенов.

Для приготовления раствора используйте дистиллированную, стерильную или кипяченую воду, а также не забывайте о тщательной очистке и сушке промывочного прибора.

Очищайте воздух

Для уменьшения аллергенов вокруг вас, пользуйтесь кондиционером в машине и доме и не забывайте о своевременной замене фильтров и тщательном техническом обслуживании.

Держите воздух сухим и используйте пылесос с высокой задержкой микроскопических загрязнений.

Принимайте специальные препараты

Некоторые лекарства против аллергии продаются без рецепта и помогают облегчить неприятные симптомы. К основным относятся:

пероральные антигистаминные препараты: помогают при чихании, насморке и слезотечении.

деконгестанты: могут облегчить заложенность носа и снять отек. Следует отметить, что принимать их следует всего несколько дней, поскольку привыкание может только ухудшить течение аллергии.

спрей для носа: лучше всего снимает симптомы поллиноза, если вы начали пользоваться им еще до активной фазы заболевания.

комбинированные препараты: сочетают в себе антигистаминное и противоотечное действие.

Если ваша аллергия имеет тяжелое течение, обратитесь к врачу за назначением более серьезного лечения. Специалисты назначат кожные тесты или другие обследования, которые помогут точно определить аллерген и противодействовать ему или предложат прививку от аллергии, которая со временем снижает реакцию иммунной системы на раздражители.

Симптомы аллергии могут быть достаточно надоедливыми и даже изнурительными. Однако соблюдение определенных советов поможет подготовиться к приходу весны и предотвратить неприятные проявления сезонного поллиноза.

Ранее OBOZREVATEL рассказал о привыкании к антигистаминным препаратам. Врачи отмечают, что загрязнение воздуха, развитие новых аллергических реакций, возраст и стресс могут снижать действие привычных медикаментов.

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