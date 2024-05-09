Как сделать губы мягкими: 4 способа защитить кожу от трещин и язв в любое время года
Кожа на губах нежная и более уязвимая, по сравнению с остальными участками тела. Губы не имеют собственного увлажняющего механизма и их состояние во многом зависит от ухода за ними.
Вот несколько простых рекомендаций от OBOZ. UA, как сделать так, чтобы губы всегда были мягкими и полными. И речь, конечно, не об инъекциях.
Очищайте губы перед сном мицеллярной водой
В косметические средства для губ – помады и блеск, добавляют искусственные ароматизаторы и химические вещества.
И если оставлять их на ночь, кожа на губах станет сухой и на ней появятся трещины. Поэтому перед сном очищайте губы мицеллярной и обычной водой, а также наносите бальзам, чтобы они увлажнились и омолодились за ночь.
Удалите омертвевшую кожу с помощью зубной щетки
Отшелушивание губ зубной щеткой может показаться несколько экзотичным, но этот метод работает.
Аккуратно потрите губы зубной щеткой с мягкой щетиной, смоченной в теплой воде. Так вы удалите всю омертвевшую кожу с губ.
Нанесите бальзам для губ перед использованием матовой помады
Матовые помады содержат меньше "химии" по сравнению с кремовыми помадами, и хорошо подходят для сухих и потрескавшихся губ.
Совет: Перед нанесением матовой помады, добавьте двойной слой бальзама для губ.
Скраб для губ
Используйте скраб для губ не реже двух раз в неделю, чтобы смягчить кожу.
Сделайте скраб из меда и сахара, и мягкими массажными движениями нанесите его на губы.
Скраб из кофейного порошка и оливкового масла также творит чудеса и делает губы мягкими и более эластичными.
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