Как сделать средство от комаров в домашних условиях: 5 полезных способов

Комары – насекомые, которые не только наносят укусы, но и переносят опасные вирусы, доставляют хлопоты как в помещении, так и на улице. Хотя коммерческие средства от комаров доступны, они часто содержат химические вещества, которые могут быть вредными для человека, влияя на здоровье наших дыхательных путей.

По словам News Bytes существует естественная альтернатива – домашние спреи, сделанные своими руками, которые не только эффективны, но и более безопасны для нас в долгосрочной перспективе.

Спрей из масла ним и кокосового масла

Масло нима обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, отпугивая комаров своим сильным запахом. Кокосовое масло, богатое жирными кислотами, обеспечивает более 90% отпугивания, включая вид Aedes aegypti, распространяющих вирус Зика. Смешайте масло нима с кокосовым маслом, кипяченой водой и гамамелисом в пульверизаторе, хорошо взболтайте и распылите на желаемые участки.

Спрей с ванилью, лимонным соком и лавандовым маслом.

Приятный аромат лавандового масла оказывает успокаивающее действие на человека, но отпугивает комаров благодаря таким соединениям, как линалоол, лимонен, камфора и эвкалиптол. Лимон, известный своей кислотной природой, тоже действует как защитное средство. Смешайте лавандовое масло, экстракт ванили, лимонный сок и дистиллированную воду, тщательно перемешайте и перелейте в бутылку с распылителем для использования.

Спрей с яблочным уксусом и эфирным маслом мяты

Сильный аромат яблочного уксуса делает его мощным средством от комаров. Его регулярное употребление изменяет наш естественный запах, еще больше отпугивая этих насекомых. Смешайте яблочный уксус, воду и эфирное масло мяты, хорошо взболтайте и перелейте в бутылку с распылителем.

Масло корицы и водный спрей

Масло корицы содержит мощные компоненты, такие как эвгенол, циннамилацетат, анетол и коричный альдегид, что делает его эффективным против комаров, особенно азиатского тигрового. Недавние исследования, проведенные на Тайване, свидетельствуют о том, что оно может даже уничтожать комариные яйца. Смешайте масло корицы с водой и налейте в бутылку с распылителем, опрыскивайте дом, растения, а также кожу или одежду.

Масло лемонграсса и розмарина

Масло лемонграса, с высоким содержанием лимонена и цитронеллы, действует как природное антимоскитное средство. Масло розмарина, с такими соединениями, как лимонен, камфора и эвкалиптол, также обладает отпугивающими комаров свойствами.

Смешайте лемонграссовое масло, розмариновое масло, оливковое масло, кипяченую воду и гамамелис в бутылке с распылителем, перед использованием хорошо взболтайте.

Ранее OBOZ.UA рассказал о натуральных средствах от укусов насекомых.

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