Как сделать уход за собой постоянной привычкой

Заботиться о себе, значит прислушиваться к потребностям своего тела и делать то, что приносит вам радость. Такой подход имеет множество преимуществ – он лишает стрессов и помогает правильно реагировать на изменения в жизни.

Вот как советует ухаживать за собой OBOZ.UA.

Почему это важно?

Клинические исследования показали, что регулярный уход за собой снижает уровень тревожности и стресса, повышает производительность и концентрацию. Он также лишает излишней вспыльчивости и эмоциональности.

Процедуры самопомощи помогают управлять 8 важнейшими "измерениями" человека – эмоциональным, экологическим, финансовым, интеллектуальным, профессиональным, физическим, социальным и духовным.

Составьте список мероприятий

Познакомьтесь с множеством видов деятельности по уходу за собой и определите наиболее подходящие вам.

Побалуйте себя процедурами, которые можно легко выполнять каждый день.

Перечислите, чем вы любите заниматься. От рисования до чтения журнала или изготовления ароматических свеч – вы всегда можете найти себе занятие по душе.

Дальше мы расскажем, как это сделать стойкой привычкой.

Ставьте реалистичные цели

Определившись, какие занятия вы хотите включить в свой распорядок, решите, сколько времени вы хотели бы на них тратить. В этом плане желательно ставить перед собой реалистичную цель.

Например, если вы планируете на время отключиться от социальных сетей и заменить их на прогулку, вы можете начать с 20-30 минут, а затем постепенно увеличивать время.

Оцените ситуацию через неделю, будьте гибки и вносите изменения

Следуйте выбранным упражнениям в течение недели и перечислите все изменения, которые вы хотите внести в них. Это будет мотивировать вас сделать занятия постоянными.

А если столкнетесь с препятствиями в соблюдении повестки дня, не беспокойтесь. Важнейшее здесь достичь последовательности.

Сделайте график ухода максимально гибким, чтобы эти практики не влияли на другие ваши задачи.

Как преодолеть препятствия на пути к цели?

Определите препятствия, возникающие в процессе.

К примеру, если вы проводите слишком много времени с друзьями, уменьшите общение. Конечно, друзья важны, но в то же время очень важно расставить приоритеты, и прежде всего следовать своему распорядку дня.

Рекомендуется также вести дневник, чтобы анализировать, полученные преимущества и положительные изменения.

Раньше OBOZ.UA рассказывал, как всегда выглядеть соблазнительно.

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