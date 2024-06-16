Как сделать уход за собой постоянной привычкой
Заботиться о себе, значит прислушиваться к потребностям своего тела и делать то, что приносит вам радость. Такой подход имеет множество преимуществ – он лишает стрессов и помогает правильно реагировать на изменения в жизни.
Вот как советует ухаживать за собой OBOZ.UA.
Почему это важно?
Клинические исследования показали, что регулярный уход за собой снижает уровень тревожности и стресса, повышает производительность и концентрацию. Он также лишает излишней вспыльчивости и эмоциональности.
Процедуры самопомощи помогают управлять 8 важнейшими "измерениями" человека – эмоциональным, экологическим, финансовым, интеллектуальным, профессиональным, физическим, социальным и духовным.
Составьте список мероприятий
Познакомьтесь с множеством видов деятельности по уходу за собой и определите наиболее подходящие вам.
Побалуйте себя процедурами, которые можно легко выполнять каждый день.
Перечислите, чем вы любите заниматься. От рисования до чтения журнала или изготовления ароматических свеч – вы всегда можете найти себе занятие по душе.
Дальше мы расскажем, как это сделать стойкой привычкой.
Ставьте реалистичные цели
Определившись, какие занятия вы хотите включить в свой распорядок, решите, сколько времени вы хотели бы на них тратить. В этом плане желательно ставить перед собой реалистичную цель.
Например, если вы планируете на время отключиться от социальных сетей и заменить их на прогулку, вы можете начать с 20-30 минут, а затем постепенно увеличивать время.
Оцените ситуацию через неделю, будьте гибки и вносите изменения
Следуйте выбранным упражнениям в течение недели и перечислите все изменения, которые вы хотите внести в них. Это будет мотивировать вас сделать занятия постоянными.
А если столкнетесь с препятствиями в соблюдении повестки дня, не беспокойтесь. Важнейшее здесь достичь последовательности.
Сделайте график ухода максимально гибким, чтобы эти практики не влияли на другие ваши задачи.
Как преодолеть препятствия на пути к цели?
Определите препятствия, возникающие в процессе.
К примеру, если вы проводите слишком много времени с друзьями, уменьшите общение. Конечно, друзья важны, но в то же время очень важно расставить приоритеты, и прежде всего следовать своему распорядку дня.
Рекомендуется также вести дневник, чтобы анализировать, полученные преимущества и положительные изменения.
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