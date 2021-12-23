Как снизить артериальное давление без лекарств: советы врачей

Во всем мире гипертонию называют "тихим убийцей". Эта коварная болезнь долгое время протекает незаметно, поражая жизненно важные органы (сердце, сосуды, головной мозг, почки, глаза и т.д.) и вызывая инфаркт, инсульт и смерть. Контроль артериального давления является чрезвычайно важным, даже если у вас нет жалоб на здоровье.

Издание Healthline под контролем доктора медицины Меган Солиман опубликовало подборку советов, которые помогут удержать давление в норме. Артериальную гипертензию почти всегда можно быстро преодолеть с помощью лекарств, но это лишь временная мера. Если есть тенденция к гипертонии, вы должны организовать свою жизнь так, чтобы удерживать давление в норме без лекарств.

Активный образ жизни – залог здоровья и долголетия. Десятки исследований однозначно подтверждают пользу физических упражнений для всех систем организма. Так, исследования, в которых приняли участие 1408 человек разного пола и возраста, утверждают, что снижение АД было зафиксировано в первые часы после тренировки независимо от вида деятельности и нагрузки. Однако, отмечают ученые, лучший результат был достигнут у участников, которые выполняли физические упражнения с профилактической целью и тех, кто регулярно физически активен и не принимает лекарства.

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Не нужно устанавливать рекорды, просто добавьте активности к повседневной жизни. Пользуйтесь лестницей вместо лифта, занимайтесь садоводством на свежем воздухе, выберите для себя плавание, спортивную ходьбу, пешие прогулки – и таким образом вы предупредите проблемы с давлением.

Лишний вес часто становится причиной некоторых заболеваний. Отрицательно влияет он и на сердечно-сосудистую систему. Если вы похудеете, вашим сосудам станет легче расширяться и сужаться, облегчая таким образом перекачку крови левым желудочком сердца.

Некоторые исследования доказали, что снижение веса тела приводит к снижению АД, в то время как избыточный вес вызывает его повышение.

Специалисты уверяют, что высокий уровень сахара в рационе значительно повышает как систолическое, так и диастолическое АД. Также некоторые люди обладают естественной чувственностью к соли. Именно они реагируют на чрезмерное количество ее повышением давления. Поэтому следует ограничить ее потребление добавлением в меню продуктов с низким содержанием соли (фрукты и овощи, цельнозерновые, молочные продукты, бобы и т.п.).

Калий, в свою очередь, выполняет двойную функцию: снижает уровень соли в организме и снимает напряжение в кровеносных сосудах. Следует заметить, что чрезмерное употребление калия может привести к проблемам с почками.

Кстати, большая часть соли попадает в организм не из солонки, а из обработанной пищи и блюд из ресторанов. Мясные деликатесы, пицца, чипсы – все эти продукты содержат слишком много вредных веществ. Уменьшите или лучше уберите из рациона "пищевой мусор" – и организм будет чувствовать себя лучше.

В процессе курения мгновенно повышается АД и ускоряется пульс. При длительной привычке химические соединения, содержащиеся в табаке, повреждают сосуды и вызывают воспаление артерий, которое, в свою очередь, ведет к повышению давления.

К сожалению, курильщики вредят не только себе, но и окружающим, поскольку даже пассивное курение негативно влияет на сердечно-сосудистую систему. К таким выводам пришли ученые при исследовании влияния пассивного курения на рабочих местах и развлекательных учреждениях.

Безумный ритм жизни, постоянная занятость и напряжение – не лучшие факторы для здоровья. Постоянный стресс приводит к повышенному давлению, потому с ним нужно бороться.

Так, обзор некоторых исследований показал, что кому-то помогает ежедневное прослушивание музыки, другие выбираются для себя сеансы иглоукалывания, медитации или йоги. Найдите действенный именно для вас способ и используйте его в повседневности.

Иногда лечение может быть приятным и вкусным. Так, ученые пришли к выводу, что употребление нескольких кусочков горького шоколада (с содержанием 60-70% какао) способно помочь при гипертонии. Ученые объясняют этот эффект наличием в шоколаде флавоноидов, которые расширяют кровеносные сосуды, снижая давление.

Настройка питания и наполнение рациона полезными продуктами поможет снизить и удерживать вес, что, как уже было сказано, приводит к снижению давления.

Чтобы избежать повышения давления, обогащайте свое меню продуктами с высоким содержанием белков. Сравнительный анализ показал, что для людей, которые съедали по крайней мере 100 г белка в день, риск высокого давления был на 40% ниже, чем у тех, кто придерживался низкокалорийной диеты. Учтите только то, что при заболеваниях почек, белковые продукты следует употреблять с осторожностью.

Уменьшите потребление кофеина. Некоторые исследования утверждают, что кофеин повышает давление на несколько часов после употребления. Если у вас хроническая артериальная гипертензия, вам следует внимательно следить за своим состоянием и уменьшить частоту и количество употребления кофеина.

Специалисты советуют добавлять в рацион чеснок, этот простой продукт, согласно клиническим исследованиям, снижает как систолическое, так и диастолическое артериальное давление.

Не злоупотребляйте алкоголем. Алкогольные напитки повышают давление даже у здоровых людей, поэтому следует употреблять их умеренно. Результаты исследований свидетельствуют, что алкоголь оказывает двухфазное влияние на организм, сразу снижая давление, а затем повышая его.

Здоровый полноценный сон необходим для правильного функционирования всех систем организма. Нарушения сна могут приводить к повышенному риску развития гипертонии. Соблюдайте режим дня, сделайте место для сна комфортным, ложитесь спать в покое – и ваше давление будет в норме.

Как говорят врачи, болезнь легче предупредить, чем лечить. Как видите, существуют совсем простые способы, чтобы удерживать АД в норме. Следите за своим здоровьем смолоду, следуйте рекомендациям специалистов, проходите регулярные профилактические осмотры – и ваша жизнь будет долгой и радостной.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, добавление какого продукта в рацион может снизить АД. Исследования утверждают, что брокколи – источник фолиевой кислоты, фитоэстрогенов, витамина С, калия, кальция и магния.