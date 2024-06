Как снизить кровяное давление: поможет эта диета, о которой мало знают

Эксперты Американской кардиологической ассоциации опубликовали в журнале Circulation материал, где рассказали о ключевых изменениях в жизни, помогающих снижать артериальное давление. Другие исследователи из Школы медицины Университета Дьюка изучили 140 взрослых с резистентной гипертензией в исследовании под названием "Лечение резистентной гипертензии с помощью модификации образа жизни для укрепления здоровья" (TRIUMPH).

Они смогли уменьшить количество лекарства от резистентной гипертензии, регулярно занимаясь аэробными упражнениями на природе, похудев и уменьшив количество соли в пище, пишет Eat This Not That. Какой режим нужно выбрать для снижения АД, читайте дальше.

Диета DASH по гипертонии

Аббревиатура DASH (расшифровывается как Dietary Approaches to Stop Hypertension) означает "Пищевые подходы для противодействия гипертензии". Доказано, что диета эффективно снижает вес, уровень холестерина, а также уменьшает риск возникновения нескольких типов рака, сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца, образования почечных камней, диабета, а также может замедлить прогрессирование почечной болезни.

Она не содержит жиры и ограничивает потребление соли. Эксперты рассказывают, что положительные результаты исследования были замечены, когда участники произвели скромные изменения образа жизни. Они похудели на 5-10% от массы тела, добавив около 1000 шагов в свой распорядок дня, демонстрируя "большую приверженность диете в стиле DASH".

Кроме улучшения АД, участники отмечали улучшение настроения, сна, здоровья опорно-двигательного аппарата, контроль уровня глюкозы, снижение липидов и т.д.

В то же время диетолог и владелец To The Pointe Nutrition Рэйчел Файн уверена, ограничительная диета создает ненужное бремя стресса для потребителей. Но начиная следить за питанием по примеру DASH, вы насыщаете организм клетчаткой, полезной для сердца и сосудов, и добавляете продукты, богатые калием, кальцием, магнием, белком и растительными волокнами.

Ранее OBOZ.UA рассказал, можно ли спать ногами к окну.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.