Как снизить риск развития деменции: врач назвал 6 привычек, полезных для здоровья мозга
С возрастом забота о здоровье мозга становится всё более важной, ведь риск когнитивных нарушений постепенно возрастает. В то же время простые повседневные привычки могут помогать поддерживать память, концентрацию и общую работу мозга.
Правильное питание, регулярная физическая активность, качественный сон и общение могут стать важной частью здорового образа жизни. Врач Дональд Грант рассказал express.co, на какие привычки стоит обратить внимание, чтобы поддерживать мозг и потенциально снизить риск деменции.
"Здоровый мозг жизненно важен для выполнения большинства повседневных задач: он помогает решать проблемы, улучшает память и способствует освоению новых навыков. Однако с возрастом здоровье нашего мозга может быстро ухудшаться, что приводит к таким заболеваниям, как болезнь Альцгеймера или деменция. К счастью, различные привычки могут снизить риск и улучшить когнитивные функции", – отметил врач.
Регулярная физическая активность
Движение важно не только для сердца и мышц, но и для работы мозга. По словам доктора Гранта, физические упражнения способствуют выделению нейромедиаторов, в частности дофамина и серотонина, которые связаны с настроением, вниманием и способностью сосредоточиваться.
Кроме того, физическая активность улучшает кровообращение, благодаря чему мозг получает больше кислорода. Регулярные физические нагрузки также могут помогать противодействовать возрастным изменениям и снижать риск нейродегенеративных заболеваний.
Не отказывайтесь от общения
Поддержание социальных связей – ещё одна привычка, которая может положительно влиять на мозг. Разговоры с друзьями, родственниками и другими людьми заставляют нас обрабатывать информацию, реагировать на эмоции и поддерживать умственную активность.
"Общение с друзьями или семьей – это отличный способ стимулировать ум и бороться с когнитивным спадом. Это также способ снизить стресс, укрепить нейронные связи и улучшить память", – сказал Грант.
Регулярный контакт с другими людьми может быть особенно важен в пожилом возрасте, когда риск одиночества возрастает. Врач также ссылается на исследование Гарварда, согласно которому у людей с более активной социальной жизнью наблюдалось на 70% меньшее ухудшение когнитивных функций по сравнению с менее общительными участниками.
Придерживайтесь стабильного графика сна
Полноценный сон необходим для нормальной работы мозга. Во время ночного отдыха организм обрабатывает полученную за день информацию, помогает закреплять воспоминания и регулировать эмоции.
"Сон имеет решающее значение для здоровья мозга, позволяя нам закреплять память и обрабатывать эмоции. Именно тогда мозг избавляется от токсинов или белков, которые ему не нужны, таких как бета-амилоид, тесно связанный с болезнью Альцгеймера", – отметил врач.
Для лучшего качества сна он советует придерживаться постоянного режима: стараться ложиться спать примерно в одно и то же время, а вечером ограничивать воздействие синего света и не употреблять кофеин перед сном.
Выбирайте питательные продукты
Питание также имеет значение для здоровья мозга. Доктор Грант рекомендует сделать основу рациона разнообразной и питательной, уделяя внимание продуктам, содержащим омега-3 жирные кислоты, антиоксиданты, белок и необходимые витамины.
Особенно полезными в этом контексте могут быть жирная рыба, овощи и фрукты. Сочетание рыбы с овощами позволяет одновременно получать омега-3 жирные кислоты и растительные антиоксиданты, которые важны для нормальной работы организма и мозга.
"Если люди стремятся уделить приоритетное внимание здоровью мозга, им следует выбирать продукты, богатые питательными веществами, в частности омега-3 из жирной рыбы, антиоксиданты, содержащиеся во фруктах и овощах, а также достаточное количество белка и витаминов", – посоветовал Грант.
В то же время врач советует не злоупотреблять ультраобработанной пищей и продуктами с большим количеством сахара. Отдельно он рекомендует обращать внимание на напитки и продукты с искусственными подсластителями, которые, по его словам, потенциально могут влиять на уровень усталости и некоторые процессы в организме.
Тренируйте мозг с помощью хобби
Умственная активность также должна оставаться частью повседневной жизни. Чтение, музыка, головоломки и другие занятия, требующие концентрации, могут стимулировать различные когнитивные навыки.
Врач Грант отмечает, что игра на музыкальном инструменте, решение головоломок или чтение способны поддерживать память, творческое мышление и навыки решения проблем.
"Эти задачи улучшают память, одновременно совершенствуя методы решения проблем и креативность", – пояснил специалист.
Даже при насыщенном рабочем графике стоит находить время для занятий, которые приносят удовольствие и одновременно стимулируют мозг.
Больше времени проводите на природе
Еще одна простая привычка – регулярное пребывание на свежем воздухе. Прогулки в зеленых зонах могут помогать снижать умственную усталость, поддерживать хорошее настроение и способствовать творческому мышлению.
"Наконец, пребывание на природе – это эффективный способ улучшить здоровье мозга. Наша окружающая среда может по-разному влиять на наше настроение, но пребывание на природе, полезное для мозга, может уменьшить умственную усталость и повысить креативность", – подчеркнул Грант.
Положительное влияние может оказывать и пребывание у водоемов, так называемых "голубых пространств". Такая среда способствует снижению стресса, уменьшению уровня кортизола и улучшению настроения. Если сочетать пребывание на природе с физической активностью, это может стать ещё одним полезным элементом здорового образа жизни.
Как поддерживать мозг в пожилом возрасте?
Возрастные изменения когнитивных функций – это естественный процесс, однако здоровые привычки могут помочь поддерживать мозг как можно дольше. Регулярные физические нагрузки, полноценный сон, сбалансированное питание, общение, умственная активность и время, проводимое на природе, могут стать частью комплексного подхода к заботе о здоровье мозга.
"В целом, хотя ухудшение работы мозга с возрастом является нормальным явлением, существуют различные способы замедлить этот процесс, в частности регулярный режим сна, правильное питание и включение большего количества движения в ежедневный распорядок", – подытожил врач.
В то же время при появлении проблем с памятью, концентрацией или другими когнитивными функциями не стоит полагаться только на изменения образа жизни.
"Если у кого-то есть проблемы со здоровьем мозга, будь то память, концентрация или что-то другое, я настоятельно рекомендую обратиться к своему семейному врачу, который сможет дать более индивидуальные рекомендации", – добавил Грант.
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