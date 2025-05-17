Отпуск - это всегда ожидание перезагрузки. Но для кожи - это еще и настоящий стресс. Смена климата, яркое солнце, летняя косметика, перелет, море или бассейн - все это может сказаться на вашей коже не хуже зимы. Поэтому если вы хотите вернуться с загаром, а не с новыми проблемами - стоит действовать заранее.

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1. Підготовка шкіри до відпустки: що варто і не варто робити

За 2–3 тижні до поїздки я раджу не експериментувати зі складними процедурами. Агресивні методики омолодження (фракційні лазери, мікроголковий RF, глибокі пілінги) — краще залишити на осінь. Те саме стосується лазерної епіляції: сонце й лазер — погане поєднання.

А от легка біоревіталізація (на основі гіалуронової кислоти чи PDRN) — ідеальна підготовка. Вона підвищить зволоженість, захистить шкіру від трансепідермальної втрати вологи і поліпшить її відновлювальні функції. Також рекомендую переглянути домашній догляд: більше зволоження, обов’язковий SPF 50, легкі текстури, антиоксиданти.

2. Що взяти з собою: валіза, яка дбає про вашу шкіру

У відпустку краще не везти половину ванної. Натомість — зібрати компактний, але ефективний набір:– SPF 50+ (краще — окремо для обличчя та тіла)– Флюїд або легкий крем з високим зволоженням– Крем після сонця (не тільки охолоджувальний, а й відновлювальний — із цинком, пантенолом, мадекасосідом)– Термальна вода, міцелярна, нічна маска — ідеальні для перельотів– Не беріть: скраби, щітки, засоби з кислотами — вони посилюють фоточутливість

3. Догляд під час відпочинку: як не "спалити" шкіру

SPF наносимо щодня, оновлюємо кожні 2–3 години — навіть якщо не на пляжі. Уникаємо жирних текстур у догляді: на сонці вони можуть сприяти перегріву шкіри й провокувати висипання. Якщо ж ви все-таки обгоріли — не змащуйте шкіру олією, кефіром чи кремами "для тіла".

Сонячне подразнення — це мікрозапалення. І лікувати його треба правильно: спеціальні цика-бальзами та аптечні засоби, які знімають почервоніння та пришвидшують відновлення. Більшість із них уже мають вбудований SPF.

Також варто подбати не тільки про шкіру, а й про очі: носіть поляризовані сонцезахисні окуляри — це не аксесуар, а профілактика УФ-індукованої катаракти.

4. Повернулись — і що далі?

Не поспішайте повертатись до активних процедур одразу після відпустки. Шкірі потрібно 3–4 тижні на адаптацію. А от м’які ферментні пілінги, відновлення бар'єра, антиоксиданти — можна й потрібно починати раніше.

А ще — якщо ви любите засмагати, не забувайте про регулярний скринінг родимок. Базова профілактика меланоми починається з візиту до дерматолога раз на рік.