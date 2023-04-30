Как сохранить память до старости: ученые дали совет

Физическая нагрузка способна помочь человеку сохранить "рабочую" память до глубокой старости. При этом, важным условием является регулярное выполнение упражнений.

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Об этом идет речь в исследовании, проведенном специалистами Университета Питтсбурга (США). Как заверили ученые, упражнения три раза в неделю в течение четырех месяцев ведут к лучшему сохранению памяти. Для этого постоянную активность следует поддерживать хотя бы начиная с 50 лет.

Свои выводы ученые основывают на испытании, в котором приняли участие 3 тысячи человек в возрасте от 55 лет. Во время наблюдений специалисты выявили тесную связь между уровнем физической активности и их способностью запоминать ключевые жизненные события.

"Результаты показали, что люди, которые выполняют аэробные упражнения, такие как езда на велосипеде, ходьба или бег трусцой три раза в неделю, обладают лучшей памятью", – сказано в исследовании.

Говоря о частоте физической нагрузки, специалисты отметили, что заниматься стоит до трех раз в неделю. Эффект же, по мнению экспертов, наступит после 4 месяцев регулярных занятий.

"Физические упражнения – это доступный способ, с помощью которого пожилые люди могут предотвратить ухудшение памяти, принося пользу себе, своим опекунам и системе здравоохранения", – пояснили ученые.

Эксперты отметили, что чтобы оставаться здоровыми, взрослые в возрасте от 19 до 64 лет должны ежедневно стараться быть активными и делать следующее:

не менее 150 минут умеренной аэробной активности, такой как езда на велосипеде или быстрая ходьба каждую неделю;

силовые упражнения 2 или более дней в неделю, которые задействуют все основные мышцы (ноги, бедра, спину, живот, грудь, плечи и руки)

Или:

75 минут активной аэробной активности, такой как бег или игра в одиночный теннис каждую неделю;

силовые упражнения 2 или более дней в неделю, которые задействуют все основные мышцы (ноги, бедра, спину, живот, грудь, плечи и руки)

Или:

сочетание умеренной и интенсивной аэробной активности каждую неделю – например, 2 пробежки по 30 минут плюс 30 минут быстрой ходьбы составляют 150 минут умеренной аэробной активности;

силовые упражнения 2 или более дней в неделю, которые задействуют все основные мышцы (ноги, бедра, спину, живот, грудь, плечи и руки)

Все взрослые также должны прерывать длительное сидение легкой активностью, отметили специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее канадские ученые выяснили, как аэробика влияет на память.