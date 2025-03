Как сокращение периодов отдыха во время тренировок может улучшить потерю калорий

Во время тренировок многие люди даже с существенным опытом делают ошибки, например: повторяют одинаковую процедуру, не растягиваются или неправильно выполняют упражнения, что может привести к травмам. Однако одной из самых распространенных ошибок является чрезмерно долгий отдых между подходами, когда человек фактически ничего не делает.

Даже при длительных тренировках, активная работа часто длится всего 15-20 минут и если вы слишком долго задерживаетесь без активности, это не дает эффективного результата. Как это работает и почему для улучшения результатов следует сократить период отдыха, рассказали в Eat This, Not That.

Чтобы достичь максимального эффекта от тренировок и увеличить расход энергии, используйте каждую минуту с умом. Так, во время занятий в тренажерном зале, сократите периоды отдыха между упражнениями и сосредоточьтесь на правильном движении и подъеме.

В частности, интервальные тренировки, сочетающие быстрые упражнения с короткими перерывами, являются одним из самых эффективных способов сжечь жир и улучшить физическую форму. Согласно исследованию,

включение таких тренировок позволяет достигать значительных результатов за короткое время и снизить жировые отложения на 29% больше, чем тренировки средней интенсивности.

Для этого уменьшайте перерывы между упражнениями и старайтесь быстрее переходить от одной активности к другой. Например, если вы занимаетесь силовыми тренировками, добавление кардио между подходами может значительно улучшить результат. Это позволит вам получить больше пользы от каждого занятия и ускорит достижение целей.

При этом, чтобы сохранить фокус, важно оставаться в фокусе. А потому, держите телефон как можно дальше или хотя бы включите в нем режим "полета". Это поможет не тратить время на социальные сети и новости, что позволит сжигать больше жира, поддерживая постоянный ритм.

