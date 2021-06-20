Как спастись от жары: эксперты объяснили, поможет ли чай и сон без одежды

Существует множество советов относительно того, как легче пережить жару. В частности, некоторые рекомендуют пить больше чая в жаркую погоду и, например, закрывать окна и шторы.

Определиться с тем, какому из них стоит следовать, может быть затруднительно, пишет The Telegraph. Издание приводит мнение экспертов на эту тему.

В течение всего жаркого дня лучше держать окна закрытыми, а шторы – задернутыми, чтобы лучи солнца не нагрели помещение, считает доктор Аланна Хэйр из Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS). "Когда солнце сядет, откройте шторы и окна, и вы почувствуете, как в ваш дом проникает приятный ветерок, который поможет вам заснуть", – говорит специалист.

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То, что в жару следует избегать обезвоживания, является бесспорным фактом. Но стоит ли для этого заваривать чай, является предметом споров среди ученых.

В 2012 году Олли Джей из Университета Оттавы провел фундаментальное исследование, которое показало, что в определенных условиях горячие напитки могут способствовать охлаждению организма.

Но если в этом случае человек одет тепло, результата не будет, так как пот должен испаряться. Поэтому пить чай в жару имеет смысл, если вы одеты в летнее платье или рубашку с коротким рукавом.

Горячая, острая еда, в которую обычно добавляют перец чили, содержит вещество капсаицин. Употребление такой пищи способствует нагреванию и потоотделению, а вместе с потом тело теряет тепло.

Эксперты полагают, что холодные блюда помогают "охладиться" только на короткое время, но горячая, острая пища способствует более длительному охлаждению. Как известно, кухни с самой острой едой характерны для стран с жарким климатом.

Считается, что охлаждать могут также некоторые ингредиенты специи карри, в частности куркума. Однако важно помнить, что для потоотделения необходимо поддерживать водный баланс организма, выпивая больше воды.

Находиться под палящим полуденным солнцем в течение нескольких часов однозначно не стоит, говорит диетолог Хелен Бонд. "Но, если прогуляться минут 15, подставив солнечным лучам руки и лицо, вы получите невероятное количество витамина D, что позволит поддерживать его уровень в течение всего оставшегося года".

Употребление большого количества алкогольных напитков в жаркую погоду – "самое худшее, что можно сделать", предостерегает Хелен Бонд. По ее словам, в холод спиртное способствует обезвоживанию, а в жару этот эффект усиливается в десять раз. К тому же, употребляя алкоголь в течение дня и на открытом воздухе, повышается риск "обгореть" на солнце, поскольку, получая удовольствие от выпивки, человек сидит и не двигается.

"Пара кружек пива – это нормально, но не больше. И перед тем, как пить пиво, а также в промежутке между кружками и после каждой кружки пива выпейте стакан воды", – рекомендует диетолог.

Холодный душ не помогает в жару, говорит Аланна Хэйр. Дело в том, что после него тело повышает собственную внутреннюю температуру, и в постели человек чувствует еще больший жар и как следствие будет плохо спать. Поэтому лучше всего принять теплую ванну или душ, чтобы организм не пытался согреться.

Это поможет, но в морозилку следует класть не подушку, а только наволочку, говорит Хэйр. Примерно за час до сна она рекомендует завернуть ее в полиэтиленовый пакет и положить в морозильную камеру приблизительно на сорок минут. "А перед сном наденьте наволочку на подушку, и вашей коже будет приятно и прохладно", – советует эксперт.

Если одежда для сна изготовлена из натуральных тканей, таких как хлопок, ночью человеку не будет так жарко, поскольку этот материал способен впитывать пот с кожи. А вот ночное белье из синтетики, наоборот, будет удерживать тепло у кожи. То же самое касается и постельного белья.

"Если бы у меня был выбор между сном в хлопковом ночном белье и без белья вообще, обнаженной, я бы выбрала хлопок. Но, если выбирать между сном в одежде из искусственных тканей и сном вообще без одежды, спите обнаженными", – отмечает Аланна Хэйр.

Физические упражнения в жару создают дополнительную нагрузку для организма и могут быть опасны, так как приводят к ряду заболеваний, связанных с жарой, от судорог до теплового удара.

Это не означает, что нужно полностью отказаться от физических упражнений, но важно знать пределы своих возможностей и предупреждающие симптомы, которыми, по данным специалистов Клиники Майо, могут быть судороги, тошнота, чрезмерное потоотделение, головокружение, учащенное сердцебиение и нарушение зрения.

Клиника рекомендует быть особенно осторожным тем, кто только начал тренироваться; поддерживать водно-солевой баланс, при сильном потоотделении пить изотонический спортивный напиток, который поможет возместить вещества, потерянные во время потоотделения; заниматься в светлой, легкой и свободной одежде из "дышащей" тканей; носить головной убор и использовать большое количество солнцезащитного крема во время занятий; заниматься ранним утром.

В жару люди часто паникуют по поводу своего сна и именно это мешает им спать, говорит Хэйр. Поэтому не стоит слишком переживать. Сон действительно может быть немного нарушен, но это нормально. "Вы все равно сможете выспаться, чтобы чувствовать себя хорошо. И только подумайте о том, что через несколько месяцев снова будет холодно и мы опять будем из-за этого переживать", – рекомендует эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Укргидрометцентра Николай Кульбида спрогнозировал, что летом жара в Украине достигнет отметки в +40 градусов. Особенно жаркими, по его словам, будут июль и август.