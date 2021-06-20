Как спастись от жары: эксперты объяснили, поможет ли чай и сон без одежды

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Новости медицины
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Жара

Существует множество советов относительно того, как легче пережить жару. В частности, некоторые рекомендуют пить больше чая в жаркую погоду и, например, закрывать окна и шторы.

Определиться с тем, какому из них стоит следовать, может быть затруднительно, пишет The Telegraph. Издание приводит мнение экспертов на эту тему.

Нужно ли закрывать окна и шторы

В течение всего жаркого дня лучше держать окна закрытыми, а шторы – задернутыми, чтобы лучи солнца не нагрели помещение, считает доктор Аланна Хэйр из Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS). "Когда солнце сядет, откройте шторы и окна, и вы почувствуете, как в ваш дом проникает приятный ветерок, который поможет вам заснуть", – говорит специалист.

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В течение жаркого дня лучше держать окна закрытыми, а шторы – задернутыми
Действительно ли охлаждает горячий чай

То, что в жару следует избегать обезвоживания, является бесспорным фактом. Но стоит ли для этого заваривать чай, является предметом споров среди ученых.

В 2012 году Олли Джей из Университета Оттавы провел фундаментальное исследование, которое показало, что в определенных условиях горячие напитки могут способствовать охлаждению организма.

Но если в этом случае человек одет тепло, результата не будет, так как пот должен испаряться. Поэтому пить чай в жару имеет смысл, если вы одеты в летнее платье или рубашку с коротким рукавом.

Горячие напитки могут способствовать охлаждению организма
Можно ли в жару есть горячие острые блюда

Горячая, острая еда, в которую обычно добавляют перец чили, содержит вещество капсаицин. Употребление такой пищи способствует нагреванию и потоотделению, а вместе с потом тело теряет тепло.

Эксперты полагают, что холодные блюда помогают "охладиться" только на короткое время, но горячая, острая пища способствует более длительному охлаждению. Как известно, кухни с самой острой едой характерны для стран с жарким климатом.

Считается, что охлаждать могут также некоторые ингредиенты специи карри, в частности куркума. Однако важно помнить, что для потоотделения необходимо поддерживать водный баланс организма, выпивая больше воды.

Горячая, острая пища способствует более длительному охлаждению, чем холодная
Нужно ли избегать лучей солнца

Находиться под палящим полуденным солнцем в течение нескольких часов однозначно не стоит, говорит диетолог Хелен Бонд. "Но, если прогуляться минут 15, подставив солнечным лучам руки и лицо, вы получите невероятное количество витамина D, что позволит поддерживать его уровень в течение всего оставшегося года".

Находиться под палящим полуденным солнцем в течение нескольких часов опасно
Охлаждает ли холодное пиво

Употребление большого количества алкогольных напитков в жаркую погоду – "самое худшее, что можно сделать", предостерегает Хелен Бонд. По ее словам, в холод спиртное способствует обезвоживанию, а в жару этот эффект усиливается в десять раз. К тому же, употребляя алкоголь в течение дня и на открытом воздухе, повышается риск "обгореть" на солнце, поскольку, получая удовольствие от выпивки, человек сидит и не двигается.

"Пара кружек пива – это нормально, но не больше. И перед тем, как пить пиво, а также в промежутке между кружками и после каждой кружки пива выпейте стакан воды", – рекомендует диетолог.

Употребление большого количества алкогольных напитков в жаркую погоду – "самое худшее, что можно сделать"
Помогает ли холодный душ перед сном

Холодный душ не помогает в жару, говорит Аланна Хэйр. Дело в том, что после него тело повышает собственную внутреннюю температуру, и в постели человек чувствует еще больший жар и как следствие будет плохо спать. Поэтому лучше всего принять теплую ванну или душ, чтобы организм не пытался согреться.

Холодный душ не помогает в жару
Полезно ли перед сном подержать подушку в морозилке

Это поможет, но в морозилку следует класть не подушку, а только наволочку, говорит Хэйр. Примерно за час до сна она рекомендует завернуть ее в полиэтиленовый пакет и положить в морозильную камеру приблизительно на сорок минут. "А перед сном наденьте наволочку на подушку, и вашей коже будет приятно и прохладно", – советует эксперт.

В морозилку следует класть не подушку, а только наволочку
Стоит ли спать раздетым

Если одежда для сна изготовлена из натуральных тканей, таких как хлопок, ночью человеку не будет так жарко, поскольку этот материал способен впитывать пот с кожи. А вот ночное белье из синтетики, наоборот, будет удерживать тепло у кожи. То же самое касается и постельного белья.

"Если бы у меня был выбор между сном в хлопковом ночном белье и без белья вообще, обнаженной, я бы выбрала хлопок. Но, если выбирать между сном в одежде из искусственных тканей и сном вообще без одежды, спите обнаженными", – отмечает Аланна Хэйр.

Существует множество советов относительно того, как легче пережить жару
Стоит ли избегать физических упражнений

Физические упражнения в жару создают дополнительную нагрузку для организма и могут быть опасны, так как приводят к ряду заболеваний, связанных с жарой, от судорог до теплового удара.

Это не означает, что нужно полностью отказаться от физических упражнений, но важно знать пределы своих возможностей и предупреждающие симптомы, которыми, по данным специалистов Клиники Майо, могут быть судороги, тошнота, чрезмерное потоотделение, головокружение, учащенное сердцебиение и нарушение зрения.

Клиника рекомендует быть особенно осторожным тем, кто только начал тренироваться; поддерживать водно-солевой баланс, при сильном потоотделении пить изотонический спортивный напиток, который поможет возместить вещества, потерянные во время потоотделения; заниматься в светлой, легкой и свободной одежде из "дышащей" тканей; носить головной убор и использовать большое количество солнцезащитного крема во время занятий; заниматься ранним утром.

Физические упражнения в жару создают дополнительную нагрузку для организма
Полезны ли статьи с советами о поведении в жару

В жару люди часто паникуют по поводу своего сна и именно это мешает им спать, говорит Хэйр. Поэтому не стоит слишком переживать. Сон действительно может быть немного нарушен, но это нормально. "Вы все равно сможете выспаться, чтобы чувствовать себя хорошо. И только подумайте о том, что через несколько месяцев снова будет холодно и мы опять будем из-за этого переживать", – рекомендует эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Укргидрометцентра Николай Кульбида спрогнозировал, что летом жара в Украине достигнет отметки в +40 градусов. Особенно жаркими, по его словам, будут июль и август.

Проверил:Доктор медицины Виктор Литвиненко
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