Как справится с расстройством желудка: 4 домашних средства усмиряющих диарею и тошноту
Расстройство желудка – распространенный недуг, время от времени случающийся с нами по самым разным причинам. Обычно это состояние длится несколько часов и лечится с помощью простых средств.
В этой статье OBOZ. UA расскажет о некоторых домашних лекарствах и способах профилактики расстройства желудка.
Имбирь устраняет симптомы расстройства
Имбирь содержит, улучшающие пищеварение, химические вещества – гингеролы и шогаолы. Они уменьшают тошноту, рвоту и диарею.
Включить имбирь в рацион просто. Вы можете добавлять измельченный корень этого растения в чай.
Смесь лимонной воды и пищевой соды уменьшает газообразование и несварение желудка
При смешивании сока лайма или лимона в воде с щепоткой пищевой соды образуется углекислота, хорошо решающая проблемы плохого пищеварения.
Эта кислота улучшает секрецию печени и подвижность кишечника, а также эффективно лечит метеоризм и несварение желудка.
Диета BRAT
Крахмалистые продукты уменьшают количество позывов в туалет, вызванных диареей, и ослабляют рвоту. Отличный пример в этом плане – диета BRAT, состоящая из бананов, риса, яблочного пюре и тостов.
Кроме того, высокое содержание питательных веществ в BRAT восполняет потери организма после диареи и рвоты.
Ромашковый чай
Ромашковый чай благодаря химическим соединениям – бисабололу, азулену, хамазулену и матрицину, обладает ярко выраженными противовоспалительными свойствами. Он хо
рошо снимает спазмы в желудке и кишечнике, избавляет от тошноты.
Правила и запреты при расстройстве желудка
- Избегайте жареной, жирной и сладкой пищи.
- Ешьте меньше пищи за раз, но увеличьте количество ее приемов.
- Ешьте легкую и безвкусную пищу. Увеличьте потребление клетчатки.
- Пейте много воды. Не употребляйте газированные напитки.
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