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Как справится с расстройством желудка: 4 домашних средства усмиряющих диарею и тошноту

Мария Шевчук
Новости медицины
1 минута
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Как справится с расстройством желудка: 4 домашних средства усмиряющих диарею и тошноту

Расстройство желудка – распространенный недуг, время от времени случающийся  с нами по самым разным причинам. Обычно это состояние длится несколько часов и лечится с помощью простых средств. 

В этой статье OBOZ. UA расскажет о некоторых домашних лекарствах и способах профилактики расстройства желудка.

Имбирь устраняет симптомы расстройства 

Имбирь содержит, улучшающие пищеварение, химические вещества – гингеролы и шогаолы. Они уменьшают тошноту, рвоту и диарею.

Включить имбирь в рацион просто. Вы можете добавлять измельченный корень этого растения в чай. 

Смесь лимонной воды и пищевой соды уменьшает газообразование и несварение желудка

При смешивании сока лайма или лимона в воде с щепоткой пищевой соды образуется углекислота, хорошо решающая проблемы плохого пищеварения.

Эта кислота улучшает секрецию печени и подвижность кишечника, а также эффективно лечит метеоризм и несварение желудка.

Как справится с расстройством желудка: 4 домашних средства усмиряющих диарею и тошноту

Диета BRAT

Крахмалистые продукты уменьшают количество позывов в туалет, вызванных диареей, и ослабляют рвоту. Отличный пример в этом плане – диета BRAT, состоящая из бананов, риса, яблочного пюре и тостов.

Кроме того, высокое содержание питательных веществ в BRAT восполняет потери организма после  диареи и рвоты.

Ромашковый чай

Ромашковый чай благодаря химическим соединениям – бисабололу, азулену, хамазулену и матрицину, обладает ярко выраженными противовоспалительными свойствами. Он хо

рошо снимает спазмы в желудке и кишечнике, избавляет от  тошноты. 

Правила и запреты при расстройстве желудка

  • Избегайте жареной, жирной и сладкой пищи. 
  • Ешьте меньше пищи за раз, но увеличьте количество ее приемов. 
  • Ешьте легкую и безвкусную пищу. Увеличьте потребление клетчатки.
  • Пейте много воды. Не употребляйте газированные напитки.

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская