Уловки от поваров, которые сэкономят время и сделают пищу здоровее

Несмотря на то, что приготовление пищи дома более полезно и позволяет экономить, большинство людей вообще не готовят. А, например, средний американец тратит более 43% своих долларов на еду, приготовленную кем-то другим.

В то же время, диетологи говорят, что более эффективное использование времени на кухне может помочь вам наслаждаться здоровой пищей и похудеть почти без труда. Издание Eat This Not That публикует важные уловки, ускоряющие приготовление пищи.

Посолите воду

Добавление соли не только влияет на вкусовые качества, но и повышает ее температуру кипения, то есть ваша пища также кипит при более высокой температуре, таким образом сокращая время на кухне.

Измельчение овощей

Перед началом приготовления важно подготовить ингредиенты. Выполнение должной подготовки перед началом приготовления значительно ускорит процесс приготовления. А еще лучше легко избежать переваривания пищи, если вы не отчаянно ищете ингредиенты.

Начните с горячей сковороды

Если вы готовите еду на холодной сковороде, вы тратите время на кухне. Поэтому предварительный нагрев сковороды означает, что ваша пища начинает готовиться в ту секунду, когда она попадает на плиту, и вы можете использовать время, пока ваша сковорода нагревается для приготовления.

Следуйте рецепту

Эта рекомендация действительно может сэкономить ваше время в долгосрочной перспективе. Когда вы готовите впервые, вы склонны добавлять слишком много или слишком мало определенных ингредиентов, а это означает, что вы добавляете дополнительную работу и время, чтобы позже сбалансировать свои вкусы. Когда вы только начинаете готовить, придерживайтесь каждого слова рецепта, и ваше блюдо получится именно таким, каким оно должно быть.

Разогрейте духовку

Перед началом приготовления разогрейте духовку. Независимо от того, жарите ли вы овощи или печете пирог, предварительный разогрев духовки может сократить столь необходимые минуты общего времени приготовления.

Используйте мясо комнатной температуры

Если сначала нагреть ваше мясо до комнатной температуры, это поможет выпарить часть наружной влаги, а это значит, что вы не тратите время на выделение конденсата. А еще лучше, мясо комнатной температуры будет готовиться более равномерно, в отличие от холодного мяса, быстро готовящегося снаружи, но не успевающего достаточно нагреться внутри.

Добавьте немного воды

Добавив воду в соус, вы немного разрежете его и обеспечите более равномерное приготовление. По мере испарения воды остальные ингредиенты нагреются с меньшим риском подгорания.

Используйте пищевые весы

Исследования показывают, что люди склонны неправильно рассчитывать размер порции, что может означать, что вы тратите слишком много или слишком мало времени на приготовление пищи, утрачивая при этом драгоценные минуты. Пищевые весы могут помочь облегчить эту проблему, сохраняя точные порции и минимизирующее время приготовления.

Освойте приготовление пищи с конвекцией

Духовые шкафы с функцией конвекции могут готовить пищу гораздо быстрее, чем обычная плита, поэтому используйте их, если хотите сэкономить время на кухне. Если вы хотите сэкономить еще больше времени на кухне, попробуйте использовать глиняную посуду.

Возьмите кухонный термометр

Нередко мы не умеем оценивать температуру пищи только глазами, что может привести к переваренной или недоваренной пище, подвергая риску пищевого отравления. Использование пищевого термометра поможет вам точно определить, когда ваша еда приготовилась, что облегчит вам сэкономить время на кухне.

Используйте маленькую кастрюлю

Если вы используете для приготовления пищи большую кастрюлю, вы, скорее всего, теряете время. Они нагреваются дольше, чем их миниатюрные аналоги. Используйте меньшую кастрюлю для еды, и вы получите более вкусную порцию еды и потратите меньше времени на ее приготовление.

Создание сложного масла

Старайтесь готовить на смешанном масле с травами и сэкономьте время на этом процессе. Смешанное сливочное масло с травами и специями, которые вы добавили к нему, до тех пор, как вы будете готовы начать готовить, то есть вам не придется готовить травы отдельно, чтобы получить насыщенный вкус, который вы стремились достичь.

Накройте его крышкой

Если накрыть кастрюлю крышкой, наружная температура воздуха будет меньше влиять на температуру приготовления пищи. Это, в свою очередь, поможет вам побыстрее приготовить еду.

Инвестируйте в кухонные ножницы

Вместо того чтобы тратить кучу времени, рубя зелень, мясо или овощи ножом, приобретите кухонные ножницы. Ведь они упрощают быструю нарезку пищи, экономя драгоценное кухонное время во время этого процесса.

Используйте более тонкий срез

Попытайтесь экономить свое время на кухне, используя более мелкие нарезки для приготовления блюд. Меньшие кусочки пищи готовятся быстрее, поэтому если вы хотите приготовить что-то быстро, делайте эти кусочки очень маленькими.

Наточите свои ножи

Регулярная заточка ножей означает, что вы будете получать более точные надрезы, облегчая быстрое и равномерное приготовление пищи. Также острые ножи менее склонны к скольжению.

Сначала обрежьте овощи

Вместо того, чтобы мыть овощи, прежде чем нарезать их, выполните эти действия в обратном порядке. Обрезая овощи, а затем промывая или замачивая их, вы можете одновременно очистить часто грязные внутренние части овощей, например брюссельская капуста, и их внешность, экономя время.

Большие партии

Создание крупных партий одной пищи и приправ позже может быть отличным способом сократить время на кухне. Например, если вы обжариваете говяжий фарш, создайте большую партию и добавьте специи после разделения на одноразовые части.

Используйте терку для масла

Вместо того, чтобы тратить время, оставляя масло на ночь или растапливая его в микроволновке, используйте терку, чтобы оно быстрее размягчилось. Натирание замороженного сливочного масла упрощает его распределение и добавление, экономя ваше время.

Используйте молоток для мяса

Для ускорения приготовления используйте размягчитель мяса или молоток. Помимо сочетания небольшой тренировки с приготовлением на кухне, измельчения куриной грудки или другого куска мяса может помочь вам удалить часть излишней влаги и немного разредить ее, облегчая быстрое приготовление.

Используйте пищевую соду для приготовления бобов

Для сокращения времени приготовления добавьте немного пищевой соды в воду, в которой вы замачиваете фасоль. Установлено, что добавление пищевой соды в воду перед замачиванием бобов улучшает их структуру и позволяет быстрее готовиться.

Готовьте блюда на одной кастрюле

Не теряйте время на мытье посуды, зато создавайте блюда из одной кастрюли. Жарение мяса и овощей вместе на одной сковороде может облегчить быстрое приготовление блюда и сэкономить время на уборке.

Передайте порезы с костями

Следует не забывать о том, что нарезки с костью готовятся дольше бескостных, поэтому выбирайте бескостные, чтобы быстрее приготовить пищу.

Не бойтесь более высоких температур жарки

Применение высоких температур поможет ускорить процесс приготовления. Более высокие температуры жарки помогут вам получить приятный хрустящий внешний вид блюда. Например, приготовление мяса при низкой температуре в течение длительного периода времени, скорее всего, лишит его влаги, оставив его жестким, тогда как быстрая жарка при высокой температуре сделает его сочным.

Заморозьте свой соус

Еще один лайфхак – вместо того, чтобы готовить свежую порцию соуса для каждого приема пищи, заморозьте свежий соус в многоразовых контейнерах или формочках для льда, чтобы использовать их в будущем. Вы также можете сделать то же со смесью сливочного масла и бульонов, растопив кубик в вашем рецепте, чтобы быстро получить вкус.

Выстелите противень фольгой

Выстелив листы для выпечки алюминиевой фольгой перед жаркой, можно значительно сократить время приготовления. А еще лучше, добавив чуть-чуть алюминиевой фольги на поверхность посуды, вы также можете избежать чрезмерного подрумянивания.

Не переполняйте свою сковороду

Важное правило – если вы хотите быстро приготовить еду, дайте пище достаточно места на сковороде. Когда определенная пища, в частности овощи, богатые водой, расположена слишком близко друг к другу, выделяющийся каждым кусочком пар не даст окружающим кусочкам быстро или эффективно приготовиться. Если вы хотите, чтобы ваши овощи готовились равномерно и были хрустящими снаружи, дайте им достаточно места.

Делайте еженедельную подготовку

Хороший совет – вместо того, чтобы ежедневно тратить время на подготовку, приготовление и порционирование пищи, делайте только одну или две мега-кулинарные сессии в неделю. Это означает меньше времени на подготовку, меньше общего времени на приготовление и меньше уборки.

Сохранить остатки

Эксперты советуют вместо того, чтобы выбрасывать оставшиеся в конце рецепта лишние овощи, травы и кости, используйте их для создания бульона с водой в вашей мультиварке. Это даст вам ароматное основание для супов или соусов, приготовление которых практически не требует времени.

Чистота на ходу

Чтобы сэкономить время и ускорить работу, убирайте, когда вы готовите. И прежде чем приготовить следующую еду, сэкономьте время, убедившись, что у вас под рукой есть эти здоровые кухонные продукты.

