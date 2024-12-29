Как сжечь лишние килограммы: три силовых упражнения, которые изменят ваше тело
Достижение фитнес-целей может быть быстрым и эффективным, если знать правильный подход. Силовые упражнения не только способствуют укреплению мышц, но и помогают активнее сжигать калории и ускоряют процесс похудения.
Эксперт по физиологии упражнений Робин Вайсман поделилась действенными упражнениями, которые сделают ваши тренировки максимально продуктивными. Их опубликовало издание eatthis.com.
Подъемы ног
По словам Вайсмана, подъемы ног – это универсальное упражнение для силовой тренировки, способствующее похудению. Она нацелена на внутреннюю поверхность бедер, нижний пресс и улучшает гибкость бедер.
Чтобы выполнить упражнение, лягте на спину, вытянув ноги вместе. Поднимите их вертикально вверх, пока ягодицы и нижняя часть спины не оторвутся от пола. Плавно опустите ноги вниз, останавливаясь чуть выше земли. Задержитесь в этой точке на секунду и повторите движение вверх.
Отжимание с изоляцией
Этот вариант отжиманий позволяет эффективно работать над конкретными мышцами верхней части тела. Вайсман отмечает: "Например, ромбовидный отжим акцентирует работу трицепсов".
Начните с положения на коленях, расположив руки под грудью так, чтобы они образовывали форму ромба. Выпрямите ноги, чтобы оказаться в планке. Удерживая напряженным корпусом, опуститесь вниз, сохраняя руки в форме ромба. Вернитесь в исходное положение и повторите движение.
Планка "вверх-вниз"
Это упражнение отлично активирует мышцы кора и рук. Начните с положения на четвереньках, опираясь на предплечье в классической планке на локтях.
"Положите правую ладонь на пол и выпрямите руку, а затем повторите то же для левой руки, пока не окажетесь в полной планке. Затем опустите правый локоть назад на пол, повторив это для левого локтя, возвращаясь в начальную планку. Выполните несколько повторений для обеих сторон", – объясняет Вайсман.
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