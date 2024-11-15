Как тренировки могут сократить вашу жизнь: ошибки, которых нужно избегать

Долгая и здоровая жизнь – мечта многих, и наука утверждает, что физическая активность является одним из ключей к ее достижению. Регулярные тренировки помогают поддерживать тело в форме, предотвращают многочисленные заболевания и способствуют активному образу жизни даже в старшем возрасте.

Видео дня

Однако не все занятия спортом одинаково полезны, и некоторые распространенные ошибки при выполнении упражнений могут сокращать продолжительность жизни. Чтобы избежать неприятных последствий и сделать тренировки максимально эффективными, важно знать, какие ошибки следует избегать, пишет eatthis.com.

Упражнения как основа долголетия

Физические упражнения являются ключевым элементом любой стратегии продления жизни. Разнообразные исследования свидетельствуют, что регулярные тренировки – это залог крепкого здоровья даже в старости. К примеру, исследование Американской кардиологической ассоциации доказало, что обычные прогулки могут продлевать жизнь. Другое исследование, опубликованное в JAMA, подтвердило, что больше движения коррелирует с более длительной продолжительностью жизни. Дополнительные исследования в Европейском журнале профилактической кардиологии показывают, что активные люди имеют меньший риск сердечных заболеваний, таких как инфаркт.

Важно избегать излишеств

Хотя регулярные упражнения продлевают жизнь, чрезмерные нагрузки могут иметь противоположный эффект. К примеру, если вы чувствуете, что можете бежать непрерывно часами под любимый трек в наушниках, стоит просмотреть свои подходы к тренировкам. Тренировки должны быть интенсивными, но в разумной степени. Никто, даже самый опытный тренер, не знает вашего тела лучше, чем вы сами. Если вы чувствуете, что вес для подъема слишком тяжелый или тренировка слишком изнурительная – это сигнал остановиться.

Также не обязательно заниматься спортом семь дней в неделю. На самом деле исследование, опубликованное в Palgrave Communications, проанализировало 699 японских артистов и показало, что те, кто занимался изнурительной физической активностью каждый день, как актеры Кабуки, жили меньше, чем менее активные коллеги. Это может быть из-за чрезмерной физической нагрузки, которая сводит на нет пользу от упражнений.

Еще одно исследование, опубликованное в Cell Metabolism, показало, что чрезмерно частое выполнение тренировок ВIIT (высокоинтенсивных интервальных тренировок) может повредить функционированию митохондрий и вызвать резистентность к инсулину. Как отмечает соавтор исследования Микаэль Флокхарт из Шведской школы спорта, "ВIIT не следует выполнять чрезмерно, если ваша цель – улучшить здоровье".

Стресс из-за тренировки может сократить жизнь

Хотя физические упражнения обычно являются источником пользы, слишком большая концентрация в фитнес-целях также может негативно повлиять на здоровье.

"Многие люди верят, что только интенсивные тренировки в спортзале приносят пользу здоровью", - говорит ученый Алия Крам из Стэнфорда. Однако следует помнить, что даже повседневная активность может быть полезна здоровью.

Загрязнение воздуха и тренировка на улице

Упражнения на свежем воздухе могут быть полезны, но важно избегать тренировок в местах с высоким уровнем загрязнения. Смог, содержащий микроскопические частицы грязи и дыма, может существенно навредить здоровью. Согласно исследованию, опубликованному в Cardiovascular Research, смог сокращает среднюю продолжительность жизни почти на три года в глобальном масштабе.

Сила или мощность – что важнее для долголетия?

Хотя термины "сила" и "мощность" могут казаться схожими, они имеют разное значение. Сила определяет, сколько веса можно приподнять, а мощность учитывает и скорость выполнения упражнений. Исследование, представленное Европейским обществом кардиологов, показало, что акцент на мышечной мощи, а не только на силе, связанный с долголетием. "Чтобы улучшить мышечную мощность, выбирайте умеренные весы и выполняйте 1-3 подхода по 6-8 повторений как можно быстрее, сохраняя правильную технику", – советует профессор Клаудио Гил Араухо.

Подводя итог, соблюдайте здоровые тренировки, но избегайте чрезмерной нагрузки и стресса, ведь даже самые лучшие намерения могут иметь обратный эффект, если превышать пределы своего организма.

Ранее OBOZ.UA писал, как ускорить потерю веса.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.