Как убивать иммунитет своими руками: какие факторы оказывают прямое влияние на его состояние

Сразу несколько главных факторов оказывают влияние на иммунную систему человека. Среди них – уровень стресса, количество сна и особенно еда, которую мы едим.

Медики поделились рекомендациями, как поддерживать сильную и здоровую иммунную систему. Издание Eat This Not That публикует несколько рекомендаций, о которых следует знать, а чтобы получить дополнительные советы по укреплению иммунитета.

Потребление избыточного количества алкоголя

Специалисты отмечают, что чрезмерное употребление алкоголя может оказать негативное влияние на наш иммунитет. Ведь алкоголь может угнетать иммунный ответ организма. Ведь при употреблении алкоголя организму может потребоваться больше времени, чтобы распознать развивающуюся инфекцию. Также алкоголь может ослабить наш иммунитет, ведь он препятствует усвоению жизненно важных питательных веществ, таких как витамин С и цинк, важные для работы нашей иммунной системы. Это может фактически изменить то, как наше тело справляется с симптомами болезни, а последствия чрезмерного потребления алкоголя могут привести к тому, что симптомы будут продолжаться дольше и станут более серьезными.

Потребление слишком большого количества сахара

На ослабление иммунитета может повлиять чрезмерное количество сахара в нашем рационе. Многочисленные исследования связывают регулярное потребление пищи с высоким содержанием сахара с нарушением иммунной функции. Специалисты объясняют, что лейкоциты, являющиеся клетками, участвующими в борьбе с инфекцией, испытывают негативное влияние чрезмерного потребления сахара, что может предотвратить их появление.

Потребление слишком большого количества соли

Диетические рекомендации напоминают, что для взрослого человека оптимально потребление примерно 2300 миллиграмм или меньше натрия в день. В то же время чрезмерное потребление натрия может оказать длительное негативное влияние на здоровье. В частности это может привести к воспалению в организме и увеличить риск хронических заболеваний. Опасность состоит в том, что соль подавляет некоторые естественные реакции нашего организма, если ее потреблять в избытке. Например, соль может подавлять противовоспалительные реакции и даже изменять микробиот нашего кишечника, который играет важную роль в иммунной функции нашего организма. Также высокое потребление натрия связывают с обострением существующих аутоиммунных заболеваний.

Недостаточное количество фруктов и овощей

Для поддержания здоровой иммунной системы человеку нужно достаточное количество фруктов и овощей в рационе. Ведь фрукты и овощи содержат большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов. Эти соединения необходимы для поддержания реакции вашей иммунной системы и борьбы с инфекцией. Фрукты и овощи также содержат много растворимой клетчатки, которая действительно полезна для нашего иммунитета.

Нехватка витамина D

Одним из важнейших питательных веществ для поддержания здоровой иммунной системы является витамин D. Эффект достигается благодаря его противовоспалительным свойствам, которые, как известно, улучшают функцию иммунных клеток. Если вы работаете дома целый день и не выходите на солнечный свет столько, сколько бы хотели или если сейчас у вас сезон дождей, вы можете рассмотреть возможность получения витамина D из добавок, чтобы укрепить свой иммунитет. Но обязательно поговорите со своим врачом или диетологом, прежде чем принимать какие-либо решения по добавкам в свой рацион.

