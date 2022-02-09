Как ухаживать за полостью рта дома, чтобы иметь здоровые зубы и десна. Рассказывает врач-стоматолог

Исследования показывают, что около 100% людей всего мира страдают заболеваниями полости рта, что делает кариес зубов и заболевания пародонта – одними из самых распространенных болезней в мире. В свою очередь они влияют на состояние всего организма: повышают риски развития заболеваний пищеварительной системы, болезней сердца и сосудов.

Регулярные профилактические осмотры у врача-стоматолога и качественная домашняя гигиена полости рта могут помочь предотвратить болезни зубов и десен.

9 февраля – Международный день стоматолога. О том, из чего должна состоять ежедневная гигиена, в этот день говорит доктор медицинских наук, профессор, стоматолог-ортопед Алексей Бида .

6 шагов к здоровым зубам и десне:

1 шаг: Овладейте правильной техникой чистки зубов. Не нужно водить щеткой в разные стороны и как можно сильнее тереть. Достаточно аккуратных "выметающих" движений в направлении от края десны вниз, к краю зуба. Чистить нужно не только зубы в области улыбки, а уделять внимание всем зубам. Некоторые условно разделяют челюсть на четыре части и уделяют одинаковое количество времени чистке каждой.

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При правильной технике устройства будут иметь второстепенное значение. Даже без электрической щетки вы сможете качественно чистить зубы.

2 шаг: Чистите зубы минимум дважды в день минимум по 2-3 минуты. После каждого приема пищи и сладких напитков ополаскивайте зубы водой и удаляйте остатки пищи из межзубных промежутков. На чистых зубах не бывает кариеса!

3 шаг: Не забывайте очищать линию десен, ведь там могут накапливаться вредные бактерии. Захватывая десну, вы также будете способствовать укреплению мягких тканей и улучшению кровообращения.

4 шаг: Обязательно чистите язык. Налет на языке может состоять из пищи, застрявшей между языковыми сосочками и частицами эпителия. Если его не очищать, он станет прекрасным местом для жизнедеятельности плохих бактерий и будет влиять на здоровье зубов и десен.

Очищать язык нужно дважды в день, сразу после чистки зубов. Для этого используется скребок или специальная насадка для ирригатора.

5 шаг: Используйте дополнительные устройства для очистки межзубных промежутков. Поскольку зубная щетка очищает зуб только снаружи, держать контактные пункты и промежутки между зубами помогут ирригатор, межзубные ершики и зубная нить.

6 шаг: Обязательно раз в полгода посещайте стоматолога для профилактического осмотра и профессиональной гигиены. Даже если вы тщательно чистите зубы утром и вечером и пользуетесь дополнительными средствами, на зубах все равно образуется налет, удаляемый только специальными средствами.

Именно поэтому абсолютно каждому показана профессиональная чистка каждые 6 месяцев. Некоторым рекомендовано проводить эту процедуру чаще – например, если человек носит брекеты, имеет протезные конструкции. При заболеваниях ЖКТ, курении и т.п. налет может накапливаться еще быстрее.

Только плановые посещения стоматологического кабинета помогут выявить заболевания зубов и десен на ранних стадиях или избежать их, тем самым сэкономить бюджет на лечении.

Ранее OBOZREVATEL рассказал о необходимости регулярных стоматологических процедур. Алексей Бида подчеркнул, что даже при качественной гигиене полости рта всем показана профессиональная чистка каждый полгода.