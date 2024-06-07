Как ухаживать за жирной кожей летом: советы экспертов

Летом жара и влажность могут обострить проблему жирной кожи, что приводит к повышенной выработке кожного сала и появлению ужасных прыщей.

Однако, как рассказывает News Bytes, существуют способы борьбы с жирностью и сохранение свежего цвета лица. Ритика Крит, основательница Kamree, дает несколько ценных советов по уходу за этим типом кожи летом.

1. Выбирайте средство для умывания с контролем жирного блеска

Очень важно регулярно умывать жирную кожу с помощью мягкого средства для умывания с контролем уровня жира. Ищите средства, содержащие гликолевую и салициловую кислоты, которые, как известно, регулируют выработку кожного сала, очищают поры, уменьшают покраснение, устраняют омертвевшие клетки и поддерживают баланс влаги в коже. Не забывайте очищать лицо дважды в день холодной водой, чтобы удалить излишки жира и мягко отшелушивать кожу.

2. Используйте эффективный тоник

Для жирной кожи высококачественный тоник становится неотъемлемой частью вашей летней процедуры по уходу за кожей. Выбирайте тоник с салициловой кислотой, поскольку она помогает устранить загрязнение и грязь, обеспечивая увлажнение и сохраняя кожу свежей и чистой. Салициловая кислота особенно полезна для людей с жирной и склонной к акне кожей, поскольку она уменьшает красноту, прыщи, глубоко очищает кожу и уменьшает избыточную выработку жира.

3. Легкая сыворотка

Включение легкой сыворотки в ваш уход творит чудеса в борьбе с разными проблемами кожи, не добавляя ей жирности. Сыворотки могут эффективно решать такие проблемы, как акне, морщины и обезвоживание. Выбирайте ту, которая содержит такие ингредиенты, как ниацинамид и салициловую кислоту, для устранения пятен, контроля жирности и уменьшения количества прыщей.

4. Увлажнение и защита

Хотя это может показаться нелогичным, даже жирная кожа нуждается в увлажнении летом. Выбирайте нежирные, легкие увлажняющие кремы на водной основе, чтобы питать и увлажнять кожу, не забивая поры. Кроме того, всегда помните, что нужно наносить хороший солнцезащитный крем на гелевой основе с минимальным SPF 30, чтобы защитить жирную кожу от высыпаний, раздражений, воспалений и солнечных ожогов.

5. Регулярное и мягкое отшелушивание

Для поддержания здорового и сияющего вида важно регулярно отшелушивать жирную кожу. Используйте мягкий скраб, содержащий PHA, BHA и AHA, отшелушивайте кожу по меньшей мере дважды в неделю. Эта мягкая эксфолиация помогает минимизировать поры и удалить омертвевшие клетки кожи. Как следствие, это помогает уменьшить количество высыпаний акне.

Не забывайте о достаточном увлажнении, выпивая по меньшей мере три-четыре литра воды ежедневно для внутренней гидратации.

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