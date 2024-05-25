Как укрепить и оздоровить волосы: 5 натуральных протеиновых средств
Чрезмерное влияние химических средств на волосы, термическая укладка и загрязнители окружающей среды могут лишить ваши волосы протеинов, то есть кератина и незаменимых аминокислот. Эти белки важны для поддержания сильных и здоровых волос. Если ваши пряди кажутся ломкими и легко ломаются, по словам News Bytes, пора подумать о протеиновом лечении.
Лечение волос кокосовым молоком
Оживите свои волосы с помощью полезных свойств кокосового молока. Оно богато насыщенными жирными кислотами, а также витаминами B, C и E. Это средство эффективно заполняет поврежденные белковые пятна, кондиционирует волосы и борется с перхотью.
Просто нагрейте три столовых ложки кокосового молока на медленном огне в течение минуты. Массажными движениями нанесите тёплую смесь на кожу головы и волосы и оставьте на ночь. На следующий день вымойте голову шампунем и кондиционером, как обычно.
Яично-йогуртовое средство для волос
Сочетая в себе богатые белок преимущества яиц и йогурта, это средство для волос очищает кожу головы, придает блеск и придает волосам гладкость. Взбейте яйца и йогурт вместе, пока не получите густую пасту.
Нанесите эту смесь на волосы и на кожу головы и оставьте на 30 минут. Смойте ее прохладной водой, затем шампунем и кондиционером.
Лечение волос бананом и авокадо
Для получения питательных протеинов и защиты от повреждений попробуйте бананово-авокадовый набор для волос. Бананы и авокадо богаты аминокислотами, необходимыми витаминами и антиоксидантами.
Разомните вместе эти фрукты, затем добавьте по столовой ложке масла зародышей пшеницы и розового масла. Нанесите смесь на волосы, оставьте на час, затем смойте прохладной водой. Завершите процедуру шампунем и кондиционером.
Яичный желток, мед и миндальное масло для волос
Это богатое белками средство обеспечивает не только питание, но и достаточное количество влаги, чтобы утолить жажду ваших волос. Смешайте в миске яичный желток, одну столовую ложку меда и одну столовую ложку миндального масла.
Хорошо размешайте, пока не получите однородную пасту. Нанесите смесь на волосы и оставьте на 15–20 минут. Смойте ее прохладной водой, затем вымойте голову шампунем и нанесите кондиционер.
Майонез и авокадо для волос
Восстановите блеск и силу ваших волос с помощью этого средства на основе майонеза и авокадо. Майонез богат жирными маслами, а авокадо содержит белок.
Разомните один спелый авокадо и добавьте одну столовую ложку майонеза. Тщательно смешайте ингредиенты и нанесите смесь на волосы, оставив на час. Смойте прохладной водой и завершите процедуру шампунем и кондиционером.
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