Как укрепить и оздоровить волосы: 5 натуральных протеиновых средств

Чрезмерное влияние химических средств на волосы, термическая укладка и загрязнители окружающей среды могут лишить ваши волосы протеинов, то есть кератина и незаменимых аминокислот. Эти белки важны для поддержания сильных и здоровых волос. Если ваши пряди кажутся ломкими и легко ломаются, по словам News Bytes, пора подумать о протеиновом лечении.

Лечение волос кокосовым молоком

Оживите свои волосы с помощью полезных свойств кокосового молока. Оно богато насыщенными жирными кислотами, а также витаминами B, C и E. Это средство эффективно заполняет поврежденные белковые пятна, кондиционирует волосы и борется с перхотью.

Просто нагрейте три столовых ложки кокосового молока на медленном огне в течение минуты. Массажными движениями нанесите тёплую смесь на кожу головы и волосы и оставьте на ночь. На следующий день вымойте голову шампунем и кондиционером, как обычно.

Яично-йогуртовое средство для волос

Сочетая в себе богатые белок преимущества яиц и йогурта, это средство для волос очищает кожу головы, придает блеск и придает волосам гладкость. Взбейте яйца и йогурт вместе, пока не получите густую пасту.

Нанесите эту смесь на волосы и на кожу головы и оставьте на 30 минут. Смойте ее прохладной водой, затем шампунем и кондиционером.

Лечение волос бананом и авокадо

Для получения питательных протеинов и защиты от повреждений попробуйте бананово-авокадовый набор для волос. Бананы и авокадо богаты аминокислотами, необходимыми витаминами и антиоксидантами.

Разомните вместе эти фрукты, затем добавьте по столовой ложке масла зародышей пшеницы и розового масла. Нанесите смесь на волосы, оставьте на час, затем смойте прохладной водой. Завершите процедуру шампунем и кондиционером.

Яичный желток, мед и миндальное масло для волос

Это богатое белками средство обеспечивает не только питание, но и достаточное количество влаги, чтобы утолить жажду ваших волос. Смешайте в миске яичный желток, одну столовую ложку меда и одну столовую ложку миндального масла.

Хорошо размешайте, пока не получите однородную пасту. Нанесите смесь на волосы и оставьте на 15–20 минут. Смойте ее прохладной водой, затем вымойте голову шампунем и нанесите кондиционер.

Майонез и авокадо для волос

Восстановите блеск и силу ваших волос с помощью этого средства на основе майонеза и авокадо. Майонез богат жирными маслами, а авокадо содержит белок.

Разомните один спелый авокадо и добавьте одну столовую ложку майонеза. Тщательно смешайте ингредиенты и нанесите смесь на волосы, оставив на час. Смойте прохладной водой и завершите процедуру шампунем и кондиционером.

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