Как укрепить природный иммунитет: диетологи раскрыли секреты

Иммунитет – это система защитных функций нашего организма, которая помогает бороться с вирусами, бактериями, паразитами и т.д. То, что заложено в нас при рождении, является врожденным иммунитетом. Однако в течение жизни мы встречаемся с возбудителями различных заболеваний, преодолеваем их, вакцинируемся – таким образом формируем еще и приобретенный. Именно от крепости иммунитета зависит, насколько быстро и умело наш организм будет справляться с болезнями.

Здоровье, как известно, начинается внутри нас, так могут ли продукты, которые мы потребляем ежедневно, улучшить наш иммунитет? Издание Healthline при консультировании диетолога Эми Рихтер сделало подборку продуктов питания, которые нужно включить в рацион для укрепления организма.

Наверное, при каждой простуде мы покупаем в аптеке обычный витамин С, помня, что он помогает аккумулировать защитные силы для борьбы с вирусами или бактериями. Тем не менее, он не имеет способности постоянно сохраняться в организме, поэтому следует пополнять его запасы с ежедневным питанием.

К примеру, все цитрусовые содержат большой запас витамина С, а разнообразие видов позволяет добавлять их почти к любому приему пищи. Лимон, лайм, грейпфрут, апельсин, мандарин – каждый может выбрать фрукт по вкусу и помочь организму продуцировать большее количество лейкоцитов – клеток, которые играют главную роль в борьбе с болезнями.

Что касается овощей, то пальму первенства по содержанию витамина С держит сладкий красный перец, ничуть не уступая цитрусовым. Кроме поддержания иммунитета, он улучшает ваше зрение и состояние кожи, поскольку насыщен бета-каротином, который, попадая в организм, вырабатывает витамин А.

Запасы витамина С и бета-каротина содержатся также в шпинате, кроме того, он является источником антиоксидантов и щавелевой кислоты, которые тренируют нашу защитную систему для противодействия заболеваниям.

Брокколи содержит ряд витаминов (А, С, Е) и минералов, а также обогащена клетчаткой и антиоксидантами, которые необходимы организму как во время болезни, так и в повседневности. Поэтому желательно, чтобы этот овощ чаще был на вашей тарелке.

Приятным бонусом является то, что лучший способ приготовления капусты – это ее минимальная обработка. Больше питательных веществ сохраняется во время приготовления на пару.

Многие добавляют чеснок при приготовлении пищи в период осенне-весеннего цикла заболеваний ОРВИ и гриппом. И это верно. Исследование, опубликованное изданием Healthlife, свидетельствует, что чеснок содержит сочетание алиин, которое усиливает реакцию белых кровяных частиц на борьбу с вирусами, вызывающими простуду и грипп.

Пожалуй, каждый из нас слышал, что большой процент нашего иммунитета находится в кишечнике, поэтому его правильная и отлаженная работа очень важна. В свой рацион обязательно добавляйте йогурты с живыми и активными бактериями, поскольку именно они стимулируют работу иммунной системы.

Также некие виды этого кисломолочного продукта являются источником витамина D, который увеличивает естественную защиту нашего организма.

Кроме витамина С, для поддержания защитных функций организма необходимы и другие. Один из них – витамин Е. Именно он важен для стимулирования и поддержания иммунной системы. Поскольку препарат жирорастворим, то для правильного всасывания нужны также жиры.

Миндаль и семена подсолнечника – источники как витамина Е, так и полезных жиров, поэтому не забывайте о них во время составления ежедневного меню. Подсолнечные семена обогащены также витамином В6, магнием и фосфором, запасы которых в организме также нуждаются в регулярном пополнении.

Хотя куркума и не является самостоятельным продуктом, важность ее при приготовлении пищи сложно переоценить. В течение многих лет эта специя использовалась как противовоспалительное средство при лечении артритов. На сегодняшний день существуют факты, подтверждающие значительное антибактериальное, противовирусное и противогрибковое влияние куркумина во время терапии различных заболеваний.

Во время респираторных заболеваний врачи часто рекомендуют добавлять в лечение горячие бульоны. Это объясняется тем, что мясо птицы (курятина, индейка) содержит витамин В6, который играет важную роль в выработке новых и здоровых кровяных частиц.

Также бульоны обогащают организм необходимыми для кишечника и иммунитета желатином, ходроитином и другими питательными веществами.

Как и черный, зеленый чай обогащен флавонидами, которые оказывают антиоксидантное влияние на действие свободных радикалов. Однако содержание в нем галата эпигалокатехина (EGCG) делает его особенным. Исследование, опубликованное изданием The Journal of Allergy and Clinical Immunology, подтверждает тот факт, что данный антиоксидант повышает защитное действие естественного иммунного ответа на вирусную инфекцию.

Никакой волшебной таблетки или процедуры для предотвращения болезней не существует. Однако каждый день, выбирая здоровый образ жизни, а также составляя свой рацион из правильных и полезных продуктов, мы помогаем организму укрепиться и тренируем защитные силы для качественного противодействия заболеваниям.

