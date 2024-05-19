Как уменьшить жажду сладкого: советы, которые помогут ограничить употребление сахара

Чтобы улучшить работу сердца и мозга, следует отказаться от чрезмерного потребления сахара и сладкой пищи. Кроме того, если сократить употребление сладкого в своем рационе, можно улучшить состояние кожи, избавиться от лишних килограммов, улучшить состояние зубов и наладить психологическое здоровье.

Что именно может помочь отказаться от сладкого? Предлагаем рассмотреть несколько советов.

Постепенное уменьшение и поиск альтернативы

Процесс отказа от сахара в продуктах может быть крайне трудной задачей, особенно если сахар добавляется в горячие напитки или завтраки. Постепенное уменьшение количества сахара может быть более реалистичным подходом, который поможет прийти к результату. Также, стоит рассмотреть здоровые альтернативы, такие как натуральный мед, как замену сахара.

Избегайте газированных напитков

Газированные, энергетические и фруктовые напитки содержат большое количество сахара, что может привести к незаметному употреблению большого количества калорий. Отказ от такого продукта может способствовать снижению калорий и помочь похудеть. Заменить такие напитки следует на травяные чаи и воду.

Ограничьте употребление приправ и соусов

Кетчуп, соус для барбекю и другие популярные приправы часто содержат значительное количество сахара. Однако есть некоторые виды, не содержащие сахара, а потому их можно заменить на более полезные. Кроме того, свежие или сушеные травы, горчица, сальса и уксус являются отличной альтернативой с меньшим содержанием сахара, что подходит к привычным блюдам.

Сократите количество сахара в десертах

Перед добавлением сахара в печенье, брауни или пирожные, рекомендуется уменьшить его количество, указанное в рецепте, на одну треть. Если вы не чувствуете разницы во вкусе, постепенно уменьшайте количество сахара каждый раз, когда готовите.

Ешьте фрукты

Отжим фруктов расщепляет их клетки, высвобождая сахар в сок, что делает сок калорийным. Поэтому, лучше съешьте фрукт целиком, а не в форме сока. Если вам все же надо выпить сок, выбирайте варианты без подсластителей и контролируйте количество, которое выпиваете.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, чего следует ожидать, злоупотребляя сахаром.

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